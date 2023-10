"La serie de Fito Páez me arruinó la vida"

Andy Chango visitó el programa "Duro de Domar" y compartió detalles sobre su participación en la exitosa serie de Netflix "El amor después del amor", la serie de Fito Páez, donde personificó a Charly García, y cómo esta experiencia cambió su vida.

La oportunidad de interpretar a Charly García en la serie de Fito Páez no fue una elección personal de Andy Chango, sino una propuesta directa de Fito Páez. Chango reveló en la entrevista: "Hicieron otros castings antes, lo tenían todo medio listo y hubo un momento en que Fito entró en crisis y me llamó y me dijo: 'Andy lo tenés que hacer vos'. Y yo dije 'la con.....'", expresando su sorpresa inicial ante la solicitud.

El músico argentino explicó que, en ese momento, se encontraba en una etapa tranquila de su vida, lidiando con un trastorno de ansiedad y abandonando medicamentos. La noticia de que debía interpretar a Charly García, un ícono del rock argentino, generó una preocupación adicional. Chango comentó: "Lo último que necesitaba era esta locura de hacer de Charly, que sabía que podía odiarme media Argentina. Vos haces mal de Maradona, de Charly o de Gardel y no podes salir a hacer las compras".

A pesar de sus preocupaciones iniciales, Andy Chango se dio cuenta rápidamente de que su actuación estaba siendo exitosa. "Al segundo día, el director ya estaba re copado y me decía: 'la estás rompiendo'", reveló. También destacó el papel crucial del maquillaje a cargo de Oscar Mulet, que le permitió sentirse más cerca de Charly García.

Durante la entrevista, el panel de "Duro de Domar" quiso conocer la opinión de Fito Páez sobre la interpretación de Chango. Con humor, el músico respondió: "Siempre me preguntan lo mismo y me parece una pregunta vergonzosa porque después del pedazo de trabajo de actor que hice, es sólo la opinión de una persona".

Andy Chango también habló de su amistad con Fito Páez, describiéndolo como una persona que valora la sinceridad en la amistad. "Para ser amigo de Fito hay que verduguearlo. Es una persona masoquista que le gustan los amigos que le dicen las cosas de frente porque está muy acostumbrado a que le chupen las medias todos. Entonces valora a las pocas personas que lo burlamos, que nos reímos, que compartimos desde otro lugar", comentó.

En tono humorístico, Andy Chango concluyó la entrevista diciendo: "Una vez que terminó la serie me descubrieron un enfisema, me rompí la clavícula, tengo una fractura de los meniscos, acidez crónica. Fito me arruinó la vida, ponelo como titular", destacando su peculiar estilo y sentido del humor.