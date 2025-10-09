Del 21 al 23 de octubre jugarán la instancia Nacional de Selecciones de Liga.

La Sub-13 y Sub-15 de Comodoro se preparan para competir en Neuquén

Las formativas de Comodoro Rivadavia de fútbol en categorías Sub-13 y Sub-15 se preparan para afrontar una nueva instancia del Nacional de Selecciones de Liga, a jugarse en Neuquén del 21 al 23 de octubre. En este sentido, el presidente de Comodoro Deportes, Hernán Martínez, recibió a dirigentes de la Liga Oficial de Fútbol de Comodoro.

Allí participarán las selecciones de Comodoro Sub-13 y Sub-15, las cuales clasificaron en la instancia provincial venciendo a las ligas del Valle y del Oeste, respectivamente.

El presidente del Ente deportivo, Hernán Martínez, se reunió entonces con José Luis Alcaín y Cristian Millahual, en representación de la Liga Oficial de Comodoro y los mencionados elencos que son dirigidos por Mauro Villegas, junto a un cuerpo técnico que también integran Edgardo Gordillo, Matías Abadie y Santiago Gaillard.

“Venimos de charlar con Hernán, tenemos el torneo de selecciones Sub-13 y Sub-15. Lo queríamos traer acá, pero por disponibilidad y costos no pudimos, así que se jugará en Neuquén. Vinimos a ver tema logística y traslados. Esto será el 21, 22 y 23 de octubre”, comentó Alcaín.

“Salimos primeros en la provincia, ahora nos toca jugar contra Neuquén y Río Negro, donde buscaremos una siguiente instancia que seguramente se jugará en San Juan, o donde disponga el Concejo Federal”, detalló.

“Tenemos el cuerpo técnico encabezado por Mauro Villegas que está trabajando mucho en formativas, y tenemos en Comodoro un muy buen semillero, así lo están demostrando los chicos pasando instancia tras instancia”, añadió

“También se nos viene el Regional, donde tendremos los dos representantes de la Liga como Newbery y CAI. Estuvimos hablando también por el tema logístico, y por suerte siempre comprometido con el fútbol, en este caso con la Liga y nuestros dos representantes del Torneo Regional Amateur”, cerró.