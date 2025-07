La Sub 17 conquistó el torneo de L'Alcúdia

sub 17

La Sub 17 de Argentina derrotó este miércoles por 2 a 0 a Valencia en el estadio Els Arcs de Alcúdia y se consagró campeón del Torneo L'Alcúdia 2025.

Con goles de Misael Zalazar a los 18 minutos y Thomás De Martis a los 25 del primer tiempo, Argentina ganó los cinco partidos y levantó el trofeo. El director técnico Diego Placente presentó a los juveniles del Sub 17 como torneo previo al Mundial que se jugará este año en Qatar entre octubre y noviembre.

El equipo argentino fue más y pudo capitalizar con el gol a los 18 minutos de la primera etapa, con una gran jugada asociada que culminó en un potente derechazo del lateral derecho surgido de Talleres de Córdoba, Misael Zalazar.

Minutos más tarde, el goleador del torneo para el equipo nacional, el surgido en Lanús Thomás De Martis, giró dentro del área ante la floja marca de la defensa y definió cruzado para establecer el 2 a 0 a los 25 minutos de la primera etapa.

El segundo tiempo, mientras tanto, comenzó con muestras del mismo andar: Argentina buscando sin cesar, generando varias ocasiones que por poco no se transformaron en festejo. Gran tiro libre de Parmo, ejecutado a los 5 minutos, que obligó al arquero valenciano a volar. Posteriormente, más acciones ofensivas propuestas por el seleccionado nacional.

Ida y vuelta un tanto inocuo durante el desarrollo del complemento, con tenencia de balón repartida en trámite controlado por Argentina. Sin demasiados condimentos extra, y demostrando un plantel firme en sus convicciones, a pesar de contar con la desventaja de la edad (ya que el equipo nacional está conformado por jugadores Sub 17), Argentina venció 2-0 a Valencia y concretó un nuevo campeonato en el tradicional torneo COTIF de La Alcudia.

El plantel albiceleste está integrado por juveniles de la categoría 2008, quienes en su mayoría participaron del último Sudamericano Sub 17. Tras dar a conocer la lista, el técnico Diego Placente explicó la decisión. “ Por más que el torneo es para jugadores Sub 20, decidimos ir con la Sub 17 porque tienen el Mundial en noviembre y jugar con chicos más grande los va ir preparando para cuando les toque enfrentar a equipos físicamente superiores. Queremos fortalecer el grupo, que en el Sudamericano jugó muy bien pero le faltó solidez para llegar a las instancias finales. Enfrentar a chicos más grandes hace que el error se pague más caro, y eso les va a dar un crecimiento importante".