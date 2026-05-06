La comodorense Emma Díaz y Argentina clasificaron al Mundial Sub 17 de fútbol

La “Albiceleste” se impuso por 1-0 ante Venezuela y se metió en la final de la CONMEBOL Sub 17 Femenina 2026.

Tras finalizar en la primera posición de su grupo y clasificar a las semifinales de la CONMEBOL Sub 17 Femenina 2026, Argentina, con la defensora comodorense Emma Díaz en su plantel, venció este miércoles a Venezuela 1-0 y se clasificó a la Copa Mundial de Marruecos 2026 y a la final del certamen que se disputa en Paraguay.

Durante los primeros minutos del encuentro, el seleccionado nacional tuvo tres chances claras de gol para abrir el marcador, pero por centímetros no lo pudo concretar y con el pasar del primer tiempo, Argentina siguió atacando y buscando el tanto.

El conjunto de Meloni se hizo fuerte a base de la pelota parada y contrataques certeros que hicieron al encuentro de ida y vuelta.

Posteriormente, a falta de 10 minutos para el final de la primera parte, llegó otra chance para abrir el partido, pero una gran atajada de la arquera venezolana lo impidió. Bajo este sentido, finalizó la primera etapa.

Luego del comienzo de la segunda mitad, el seleccionado de Meloni continuó intentando abrir el marcador con tenencia y disputa del balón.

En este sentido, cuando el encuentro se encaminaba a los tiros desde el punto penal, Mercedes Diz recibió un gran balón en el área, para que, luego de realizar un gran giro, logre que le cometan penal.

El cual fue convertido por Agustina Maldonado y así, Argentina ganó el cotejo 1 - 0 y selló su clasificación a la gran final del certamen y al Mundial Sub 17 de Marruecos.