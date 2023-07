La Tora enfurecida con Alfa y su novia

El domingo pasado, los ex participantes más famosos de Gran Hermano, hicieron parte de la gala de los Martín Fierro. Los jóvenes pudieron disfrutar de una noche glamorosa en el que el programa en el que estuvieron se llevó el máximo premio.

A la ceremonia fueron Alfa, la Tora, Nacho Castañares, Daniela Celis, Julieta Poggio y Marcos Ginocchio, por lo que hubo muchos ex participantes que se quedaron con las ganas y tras la gala, hubo polémica.

El lunes, en el programa de streaming Fuera de joda, Lucila “La Tora” Villar se mostró indignada con la presencia de Delfina Wagner, la novia de Walter “Alfa” Santiago, en lugar de otros integrantes del reality show.

“Obviamente, entendamos que de 800 personas tuvieron que bajar la capacidad, por lo que tenía entendido. Nosotros estábamos invitados por Fuera de joda y Marcos, que era el ganador. Y bueno, Alfa no sé bien por qué. Pero obviamente todos merecían el lugar”, comentó la joven de Berazategui.

“También estuvo la novia de Alfa, que en un momento se vino a sentar. Dijimos que ella acá en nuestra mesa por lo menos que no, que siga allá parada porque acá tienen que estar otras personas”, comentó, enojada por la situación que vivieron.

Pero la polémica no quedó ahí, este martes durante otra transmisión del programa de streaming, los ex Gran Hermano volvieron a debatir sobre la actitud de Alfa y la Tora le lanzó la siguiente frase: "Si tiene algo personal conmigo que lo resuelva en la psicóloga, nada más que me parecía innecesario que comparta ese tipo de agresión. Yo en ningún momento dije que no merecía estar, pero ya que la agita, si se hace el picante que se la banque".