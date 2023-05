La trágica historia de Miguel Torrén, al que le mataron cuatro hermanos

Lamentablemente un hecho registrado en la noche del sábado tuvo como consecuencia el asesinato de un hombre de 42 años. Las autoridades informaron que se trata de José Sixto Torrén, quien recibió disparos mientras se encontraba en su domicilio.

José es el cuarto hermano de Miguel Torrén, futbolista de Argentinos Juniors, que muere en situaciones bastante violentas según estableció la investigación que se encuentra cargo del fiscal Patricio Saldutti.

En sus redes sociales, el capitán del Bicho dejó un sentido mensaje: "Hoy me toca despedir a mi gran hermano. Todos desearían tener un hermano que dé la vida por uno y él era así. De chico me cuidaba y de grande también. Tenías virtudes y unas no tantas... pero yo me quedo con las anécdotas y cosas que pasamos juntos de chicos y de grandes. Eras el que se alegraba por mis triunfos, por mi familia. El que me decía 'yo no pude, pero vos sí y yo soy feliz con eso'. Descansa en paz, Coki, que ya bastante sufrimos todos y cada uno lleva su dolor como puede. Te amo y gracias por amar a mis hijos".

Según los reportes obtenidos hasta el momento todo parece indicar que los sicarios arribaron en dos motos, posteriormente frenaron en un pasillo y luego comenzaron a llamar a Coki, quien tras asomarse recibió los disparos en su cuerpo.

El cuerpo de la víctima tenía cinco orificios de arma de fuego en el tórax y algunos presentes en su espalda. Los peritos encargados incautaron cinco vainas que estarían vinculadas con un calibre 380. Por lo sucedido, el fiscal ordenó la continuidad en la investigación en la que se precisarán los testimonios de algunos vecinos y las grabaciones de las cámaras que tiene la cárcel en este sector de la ciudad de Rosario.

Miguel Torrén nació en Villa Constitución, Santa Fe, y es el menor de seis hermanos. Su vida ha tenido varios altibajos que han sido superados con ayuda de su actividad en el campo deportivo. Debutó en Newell's a sus 16 años y desde el 2010 integra las filas del equipo de La Paternal.

Anteriormente Walter murió en el 2010 debido a un balazo luego de una fuerte discusión durante el desarrollo de un partido de fútbol en su barrio. Años más tarde, Gabriel falleció en un confuso episodio en el que perdió la vida. En 2021, Luis fue acribillado por dos personas que se encontraban en una moto.