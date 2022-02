La Universidad evalúa crear un banco de alquileres

El protocolo de aulas seguras que presentó la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) significa la vuelta de las clases presenciales sin burbujas. Es decir que los estudiantes que cursaron durante el 2020 y 2021 de manera virtual, deberán volver a las diferentes sedes para continuar con sus estudios.

Esto implica que la demanda de alquileres se dispararía en inmediaciones de la UNPSJB y en los barrios de la zona norte. Sin embargo, la oferta es escasa y los alumnos comienzan a encontrar problemas para encontrar un lugar donde vivir en Comodoro Rivadavia.

En diálogo con El Patagónico, el presidente de la Federación Universitaria Patagónica (FUP), Matías Silvera, manifestó que se propuso a la Secretaría de Bienestar Universitario crear un banco de alquileres para brindar información a quienes busquen un alojamiento.

“Algunas universidades nacionales tienen un banco de alquileres que facilita información para aquellas personas que viven en un alquiler, como también para aquellas que quieran brindar el servicio. Por el momento la idea es facilitar información, pero después el programa tiene varias cosas como convenios o descuentos. Estamos conversando para que se pueda comenzar con la iniciativa”, subrayó.

La propuesta está pensada para aquellos que no son de Comodoro. “Para todas las personas que vienen de afuera es difícil y sobre todo para las familias que tienen que pagar un alquiler”, destacó Silvera y sostuvo que este jueves tendrán una reunión clave con el equipo de la Secretaría de Bienestar Universitario para avanzar en el proyecto.

DEMANDA SIN OFERTA

Las consultas se multiplican, pero la oferta sigue siendo escasa. “A nosotros mismos nos pasa que vemos un alquiler y al rato ya está ocupado o reservado. Hay mucha demanda, sobre todo porque vamos a volver a la presencialidad a partir de proteico de aulas seguras y la demanda de alquileres por parte de gente que viene de otras ciudades, es bastante amplia. También tenemos casos en que hay gente que quiere compartir un alquiler para ahorrar gastos y tampoco consigue”, consideró.

“Si consigue en zona sur, está el inconveniente de los colectivos: si no conoce la zona es bastante complicado”, agregó.

Otra de las complicaciones que tienen los estudiantes son los altos precios. “Decir que no son altos es mentir. Son para la realidad que estamos viviendo, sobre todo porque estamos saliendo de una crisis económica. Por eso nosotros pedimos que abran los albergues universitarios porque aquellas personas que cumplen las condiciones y que postulen a una beca de alojamiento, no tendrían que pagar una beca de alquiler por un periodo bastante amplio y esa plata la destinas a todo lo que implica estudiar”, afirmó el presidente de la FUP.

“ARBITRARIO Y DESPROLIJO”

Asimismo, Silvera pidió que el Hotel de Huéspedes de Kilómetro 3 brinde respuestas ante estas problemáticas. “Hoy no está dando respuesta por políticas que lleva adelante la Secretaría de Extensión Universitaria. El Hotel de Huéspedes no es de la Secretaría de Bienestar, pero vamos a solicitar al Consejo Superior que tenga un reglamento porque la designación de personas dentro del Hotel de Huéspedes no es arbitraria. No hay una norma que lo regule, sino que es muy arbitrario y desprolijo para ser una Universidad. Es un espacio que queda muy cómodo para los estudiantes y tenía precios accesibles y eso es conveniente para los estudiantes. Por eso pedimos que brinde una solución”, afirmó.