El costo de vida profundiza la presión sobre los hogares comodorenses

Un informe de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNPSJB reveló que la Canasta Básica Total superó los $1,7 millones para una familia tipo. La suba mensual fue del 2,89% y la variación interanual alcanzó el 26,38%.

El costo de vida en Comodoro Rivadavia registró un nuevo incremento durante febrero de 2026, según el último relevamiento del Observatorio de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB). Los datos confirman que la ciudad continúa posicionándose entre las más caras de la región patagónica.

De acuerdo con el informe, la Canasta Básica Total (CBT), indicador que determina la línea de pobreza, se ubicó en $1.728.529 para un hogar tipo integrado por dos adultos y dos menores. En paralelo, la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que marca el umbral de la indigencia, alcanzó los $796.557.

El estudio también señala que el costo por adulto equivalente ascendió a $257.786, reflejando el impacto directo de los aumentos sobre el consumo individual y el presupuesto familiar.

En cuanto a la evolución de los precios, la canasta registró una variación mensual del 2,89%, mientras que el incremento interanual llegó al 26,38%. Estos porcentajes evidencian una presión inflacionaria persistente que continúa afectando el poder adquisitivo de los hogares locales.

El relevamiento, elaborado en base a precios relevados en el mercado regional, expone además que los principales factores de aumento se concentran en alimentos, servicios y gastos vinculados al mantenimiento del hogar. En este escenario, cada vez resulta más complejo para las familias cubrir sus necesidades básicas, en un contexto económico que sigue condicionando el consumo y la calidad de vida.