La virgen de la tosquera

Desde el jueves 29 de enero se exhibe el film argentino de terror de la directora Laura Casabé que adapta dos relatos del libro “Los Peligros de Fumar en la Cama”, de Mariana Enríquez.

Ambientada en el año 2001, durante la profunda crisis económica y las protestas en Argentina, la trama sigue a tres adolescentes (Natalia, Mariela y Josefina), quienes se enamoran del mismo chico, Diego. La situación da un giro cuando Diego inicia una relación con Silvia, una joven mayor y más experimentada. Natalia, con la ayuda de su abuela Rita, lanza un hechizo contra la pareja. La película es una coproducción argentino-mexicana-española de Mostra Cine, Ajimolido Films, Caponeto y Mr. Miyagi Films, y obtuvo su financiación del fondo de coproducción Ibermedia 2023.

La película no solo es una adaptación literaria, sino una atmósfera inquietante que mezcla el calor agobiante del conurbano con el esoterismo y el desamor. Laura Casabé se consolida como una de las voces más arriesgadas del cine latinoamericano actual. Con formación junto a Emir Kusturica y un paso exitoso por festivales como Cannes y Rotterdam, Casabé eleva la vara del terror nacional. Antes de su estreno comercial en el país, el proyecto ya se hizo notar en los festivales más importantes del mundo. The Hollywood Reporter la calificó como una de las “10 mejores películas en español de 2025” y en la plataforma Letterboxd, figura en la lista de las Top 25 mejores películas de terror de 2025.

“Es una película de terror que en algún punto se corre de los cánones”, dice Casabé. “No es una de terror clásica, pero que sea difícil de clasificar es lo que la hace atractiva. Las obras tienen que ver con las experiencias vividas, y cómo uno puede traducir esa experiencia vivida en una puesta cinematográfica. Hay algo de haber vivido esa experiencia de 2001 (yo tenía 19 años), que está en la película. Y el lenguaje del cine de género me ayudó a reflexionar sobre ella y a poder contarla. Paradójicamente, o no, es un buen momento para el cine de terror argentino, en un muy mal momento para el cine, particularmente ahora donde estamos dando pelea para que no deroguen la Ley de Cine, que implica una desfinanciación absoluta para los trabajadores de cine, está floreciendo el cine de terror”.

“Los que venimos del cine de terror, venimos de los márgenes”, añade. “Demian Murga, los chicos de Farsa Producciones, hacíamos películas entre nosotros, en el oeste, Ituzaiungó, Haedo. La venimos remando hace rato. Pero, aunque el cine de terror argentino está teniendo más validación, su público grande es natural. El cine de terror es popular, siempre lo fue, y eso es hermoso. Se han hecho reflexiones políticas muy profundas desde un cine muy popular, desde George Romero o Carpenter, siempre fue político el cine de terror. Definitivamente, hay un momentum de mujeres haciendo cine de terror. Tiene que ver con espacios que se abrieron para las cineastas mujeres, sobre todo en el género. Aunque la brecha en el cine sigue siendo grande, hay una nueva mirada del género. Es lógico que la sensibilidad femenina le esté aportando al terror una nueva mirada, porque antes no existía”.

CINE COLISEO (jue 29, sab 31 de enero, dom 01, lun 02 y mie 04 de febrero):

18:45 Hs. LA VIRGEN DE LA TOSQUERA (2D castellano)

CINE COLISEO (vie 30 de enero y mar 03 de febrero):

18:45 Hs. LA VIRGEN DE LA TOSQUERA (2D castellano)

Título original: La Virgen de la Tosquera

Género: Terror Origen: Argentina

Año: 2025 Formato: 2D

Duración: 1 hora 35 Min.

Calificación: Apta para mayores de 16 años

Ficha Técnica:

Dirección: Laura Casabé

Guión: Benjamín Naishtat en base a los relatos ‹‹El Carrito›› y ‹‹La Virgen de la Tosquera››, de Mariana Enriquez

Producción: Tomás Eloy Muñoz, Diego Martínez Ulanosky, David Matamoros

Música: Pedro Onetto

Fotografía: Diego Tenorio

Montaje: Miguel Schverdfinger

Protagonistas:

Dolores Oliverio (Natalia), Agustín Sosa (Diego), Isabel Bracamonte (Josefina), Candela Flores (Mariela), Luisa Merelas (Rita), Fernanda Echevarría (Silvia), Dady Brieva (Gerardo)