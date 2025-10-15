Ladran los Perros: la cultura independiente vuelve a rugir en su quinta edición

El festival Ladran los Perros celebrará su quinta edición este viernes 17 de octubre, a partir de las 20:00, en Sótano Pub, reafirmando su compromiso con la cultura independiente y autogestiva en tiempos complejos.
La grilla artística incluye presentaciones en vivo de Pablo De Marte, Josefina Amado y Un Futuro Brillante, con shows musicales programados desde las 22:00. Además, habrá un espacio dedicado a la poesía con la participación de Héctor Francisco Allende y una muestra visual a cargo de Iván Quinteros (@ivanquinart) y Lilén Barrionuevo (@lalen.lixen).
El evento contará también con las ferias consolidados de discos y material musical de Unification y fanzines de Cabra Ediciones, fortaleciendo la red de proyectos culturales locales.
Desde sus primeras ediciones, Ladran los Perros se ha consolidado como un encuentro central de la escena alternativa comodorense, combinando música, arte visual y comunidad.
Su propuesta apuesta por artistas locales que exploran géneros como el indie rock, shoegaze, psicodelia, post punk y folk, en un entorno que fomenta la diversidad sonora y la creación colectiva.
Más que un simple recital, el festival funciona como plataforma para nuevas expresiones y un espacio de conexión entre quienes producen y quienes disfrutan la cultura independiente. Con esta quinta edición, renueva su lugar como uno de los eventos representativos de la ciudad.