300 jóvenes serán parte de la nueva campaña "Book Tok - Leer nos mueve, leer nos cambia"

La iniciativa tiene como objetivo promover la lectura en adolescentes mediante una propuesta cultural y educativa integral, que incluirá presentaciones de libros, charlas y talleres, entre otras actividades.

Bajo la organización del Municipio, a través de la Secretaría de Cultura, en conjunto con la Editorial El Ateneo, tendrá lugar una nueva campaña bajo el nombre “Book Tok - Leer nos mueve, leer nos cambia”, la cual busca aproximar libros juveniles contemporáneos en formato físico a las escuelas, fomentar el encuentro con autores y fortalecer una construcción lectora auténtica, significativa y duradera.

En este contexto, la secretaria de Cultura, Liliana Peralta, expuso que “entendemos que hay que ofrecer iniciativas interactivas y creativas para que los adolescentes y jóvenes se entusiasmen con la literatura y la cultura, en una era donde estamos condicionados por lo tecnológico”.

“Hay presentaciones de libros, charlas y talleres que nos invitan a la reflexión sobre las distintas representaciones culturales en etapa de adolescencia y juventud. Por este motivo, se va a trabajar de forma coordinada con la Editorial El Ateneo y este jueves a las 09:30 en el Centro Cultural, vamos a realizar la entrega del libro ‘Mi amigo invisible’, de Santiago Speranza, a los docentes”, puntualizó la funcionaria.

En esa misma línea, agregó que, con la mencionada publicación, “se trabajará pedagógicamente el 22 de octubre, con la visita del joven autor, quien va a compartir en persona con los estudiantes que participen de esta actividad”.

Para finalizar, Peralta mencionó que “la campaña contará con un alcance de 8 instituciones educativas de nivel secundario, lo que equivale a más de 300 jóvenes que serán parte de este nuevo proyecto”.

LABOR MANCOMUNADA

En la ocasión, Editorial El Ateneo se encargará de la distribución del catálogo juvenil con precios diferenciales para compras institucionales y beneficios para docentes coordinadores, como un ejemplar gratuito del libro seleccionado, fichas pedagógicas, disponibilidad de autores para encuentros, diseño y entrega de materiales pedagógicos y comunicacionales, y asistencia editorial durante todo el proceso.

Mientras que, la Secretaría de Cultura tiene a cargo la coordinación y enlace con las escuelas e instituciones educativas locales, brinda el apoyo logístico y territorial y avanza con la integración del programa a líneas vigentes de promoción cultural o educativa.