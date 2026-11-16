Fernando Lago dominó en Producción Optics, Luis Martínez hizo lo propio en Optics y Walter Cardozo ganó en Producción, durante la 8ª fecha del ránking interno del Círculo de Caza Mayor General Lagos.

El último domingo, 22 tiradores deportivos fueron recibidos por una hermosa, soleada y calurosa mañana para disputar la octava fecha del ránking 2026 de Tiro Práctico en las instalaciones del Círculo de Caza Mayor General Lagos.

La competencia contó con el auspicio especial de la fecha de Comercial Automotor, sin olvidar que Transportes Arias, Cl Vet, Inka y Karquen soluciones colaboran mucho en el ránking en general.

Lejos quedó tremendo fin de semana de octubre con fecha doble y torneo nivel II que dejó más que satisfechos a los organizadores pero también exhaustos del enorme trabajo realizado, aún así este domingo fue muy bien recibido con una concurrencia y clima de lo mejor para un disfrute a pleno para de un excelente evento que tuvo distintos condimentos además de visitas de tiradores del Valle.

Como todos los años el ránking 2026 de la modalidad federada Tiro Práctico dispuso seis etapas en el campo de tiro con diversos desafíos para que cada deportista utilizara su ingenio para resolverlas junto a sus armas de grueso calibre.

Con 131 disparos mínimos los tiradores deportivos debieron sortear etapas de diversa complejidad separados en 4 divisiones: “Producción”, “Producción Optics”, “Estándar” y “Optics”. La primera es la más popular que agrupa el mayor número de tiradores y “Producción Optics” contempla las mismas armas doble acción que Producción pero con miras de holográficas de punto rojo. La división “Optics” es más permisiva, también con miras de punto rojo, accesorios de competición y la opción simple acción cuyos tres participantes fueron Benjamín Cusumano con una con novedosa Bersa M2Xi y Luis Martínez con una Springfield Armory 2011 y Alejandro Lucero con una cz Shadow 2 convertida a simple acción. Con esta nueva división el Tiro Práctico expone su versatilidad y permanente innovación. En Estándar tuvo la vuelta de Luis Pereyra con su Para Ordenance .40 SW pero participó en solitario ya que no hubo más inscriptos en esa división. Finalizó con éxito todas las etapas mostrando como siempre su particular forma de competir.

Las etapas dispuestas fueron muy bien armadas y diseñadas con diversas situaciones de comienzo, recorridos pequeños y largos, blancos móviles, cambios de posición y estrategias de resolución múltiple que pusieron a prueba tanto a novatos como a veteranos de la modalidad.

Ya el fin de año queda muy cerca y los deportistas van afinando su desempeño, dejando atrás esos altibajos típicos de un inicio de ránking, pero aún así varios tiradores cometieron errores inesperados, en espacial los tiros errados. En producción los dos primeros puestos erraron algunos disparos, así que este problema fue más extendido de lo común además de algunas fallas de fulminantes. Algunos pocos invictos en este sentido fueron Carlos Relly, Marcos Fernández, Fernando Lago, Sergio Ocampos, Aldo Chinni y Diego Kraser.

En la división Producción estuvo reñida desde el principio donde Diego Kraser demostró un salto de nivel importante al igual que Walter Cardozo, mientras que Marcos Fernández tuvo numerosas fallas de fulminantes que poco a poco lo fueron relegando de los primeros puestos. El Senior Jorge Alí no tuvo un día de los mejores y por muy poco terminaría siendo superado por un Darío Vázquez que se mantiene bien arriba en los puntos. Esta división permanentemente da sorpresas y esta vez Darío Vázquez ganó las etapas 3, 4 y 5 al hilo pero pagaría caro su disparo errado en la primera etapa, puntos fundamentales que lo alejaron de Kraser y Cardozo que solo ganaron una etapa cada uno pero fueron muy equilibrados y parejos para quedar en las primeras posiciones. Otro en ganar una etapa fue Ignacio Lecumberri que sorprendió a todos en la etapa número dos. Entre todas las variables y altibajos, Walter Cardozo terminaría siendo el mejor de todos, llevándose un triunfo más que merecido.

Dos deportistas no pudieron concursar como Sergio Carreño y Sergio Millatureo. Sergio Carreño igualmente estuvo presente y se dedicó a la colaboración que siempre nos tiene acostumbrados, mientras que Millatureo comenzó con algunos problemas con su arma, en especial la uña extractora y decidió abandonar por no sentirse cómodo con una falla así. Seguramente ambos volverán con aires renovados a la última fecha de año.

Por el lado de la división Producción Optics el dominio absoluto fue de Fernando Lago que se llevaría todas etapas ante el único competidor, el Gran Senior Carlos Relly que igual en su categoría dio cátedra sin errar un solo disparo.

La división más novedosa, Optics, contó con Luis Martínez, Alejandro Lucero y Cusumano como los tres protagonistas con estas armas dignas de ver. De los tres, Alejandro Lucero dio ventajas por mal funcionamiento de su arma que luego de una revisión ya en su casa logró detectar un trozo de latón que trababa el mecanismo de disparo. Cusumano arriesgó bastante y volvió a pagar las consecuencias con disparos errados que al final capitalizaría Martínez, más mesurado y parejo, llevándose así un merecido primer puesto.

Una vez más el Círculo de Caza Mayor continúa ofreciendo eventos de calidad para ser un polo de atracción para la región. La comisión directiva asumió brindar el apoyo al renovado grupo de colaboradores y estos cumplieron con un evento que dejó a todos felices con ganas de levantar el nivel de competencia. Se espera mantener la concurrencia durante las fechas venideras ya que a pesar de las ausencias el número de participantes sigue siendo más que importante y los nuevos que se fueron incorporando ya son los protagonistas junto a los históricos de esta maravillosa disciplina federada.

RESULTADOS FINALES

DIVISION PRODUCCION

Walter Augusto Cardozo: 100,00 %

Diego Kraser: 93,75 % (S)

Héctor Darío Vázquez: 89,22 %

Jorge Omar Alí: 88,82 % (SS)

Ignacio Miguel Lecumberri: 84,40 %

Marcos Martín Fernández: 83,85 %

Franco Oscar Rivero: 82,68 %

Aldo Cristian Chinni: 78,82 % (SS)

Enrique Pritchard: 77,46 % (S)

Sergio Leonardo Ocampos: 75,79 %

Richard Tellechea: 72,16 %

Ramón Oscar Nieva: 68,54 % (SS)

Raúl Enrique Ortiz González: 65,47 %

Pablo Enrique Cabrera: 64,18 % (S)

Sergio Omar Carreño: 0,00 % (SS)

DIVISION PRODUCCION OPTICS

Fernando Lago: 100,00 % (S)

Carlos Alberto Relly: 60,74 % (GS)

Sergio Millatureo: 3,40 % (S)

DIVISION OPTICS

Luis Carlos Martínez: 100,00 % (S)

Benjamín Cusumano: 87,18 %

Alejandro Lucero: 84,24 % (S)

DIVISION ESTANDAR

Luis Pereyra: 100,00 % (GS)

RANKING 2026 A OCHO FECHAS

Producción

Jorge Alí 687,25 puntos; Franco Rivero 607,15; Darío Vázquez 567,22; José Barbetta 562,90; Walter Cardozo 542,07; Marcos Fernández 482,30; Diego Kraser 478,32; Sergio Ocampos 429,75; Raúl Ortiz 414,85; Erito Dos Santos 401,53.

Federico Pritchard 400,00; Kevin Purtscher 346,60; Sergio Carreño 325,40; Ignacio Lecumberri 295,29; Enrique Pritchard 290,11; Aldo Chinni 257,68; Diego Barros 252,86; Pablo Cabrera 224,69; Richard Tellechea 208,64; Lucas Colombo 203,45 puntos.

Cristian Mateos 148,81; Marcos González: 136,06; Claudio Enriori 126,93; Cristian Marrero 100,00; Sergio Javier Bubas 74,44; Lucas Devoto: 69,21 puntos; Oscar Nieva: 68,54 puntos; Benjamín Cusumano 66,20; Guillermo Alis 65,92 puntos.

Producción Optics

Fernando Lago 700,00 puntos; Alejandro Lucero 449,43; Javier Gaitán 407,88; Carlos Relly 355,03; Francisco Altuna 318,09; Luis Martínez 299,97; Hugo González 189,35.

Sergio Millatureo 105,65; Enrique Meza 99,82; Jorge Altuna 72,76; Eduardo Cury 60,89; María Sarmiento 42,66.

Optics

Benjamín Cusumano 453,30 puntos; Luis Martínez 245,05; Alejandro Lucero 184,24; Ricardo Larrañaga 100,00; Francisco Altuna 46,32.

Open

Jorge Altuna 300,00 puntos; Guillermo Alis 99,79; María Patitucci 38,94.

Estándar

Luis Pereyra: 500,00 puntos.