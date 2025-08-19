Laguna Chiquichano: Obras para sanear el ecosistema

El gobierno de la provincia de Chubut, a través del Ministerio de Producción, informó hoy que continúan los trabajos para la recuperación de la Laguna Cacique Chiquichano en Trelew.

La iniciativa, coordinada con la Secretaría de Ambiente, la Cooperativa Eléctrica y Servicios Públicos, busca mejorar la calidad del agua y restaurar el ecosistema del lugar.

La ministra de Producción, Laura Mirantes, explicó que desde la semana pasada se están llevando a cabo tareas intensivas. "Estamos trabajando en el recambio de agua y realizando muestreos diarios para garantizar su calidad," afirmó. "Esto es fundamental para revertir el impacto de los residuos provenientes del Parque Industrial que afectaron la laguna."

El regreso de la fauna y el futuro de la laguna

Mirantes destacó que los esfuerzos ya muestran resultados positivos. "Hemos recuperado gran parte de la laguna y las aves ya están volviendo, lo que demuestra que nuestro trabajo está dando frutos en la restauración de la fauna," señaló.

Respecto a los olores que aún persisten en algunas zonas, la ministra aclaró que se deben al proceso de movimiento del agua. "Este recambio genera que los olores se manifiesten de forma temporal. Estamos trabajando para una solución completa que esperamos se concrete en 20 o 30 días, con un recambio total del caudal de agua supervisado por el Instituto Provincial del Agua," explicó.

La funcionaria concluyó que la presencia de aves es una señal clara de que las acciones de recuperación están funcionando y que el trabajo para devolverle a la laguna su estado original es una prioridad.