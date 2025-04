Lamine Yamal: "no me comparo con nadie y menos con Messi"

El delantero del Barcelona de España Lamine Yamal reveló este martes que pretende dejar su marca en el fútbol profesional, que ya inició con tan solo 17 años y sus 100 partidos que cumplirá el miércoles en la ida de semifinales de Champions ante el Inter de Milán.

"No me comparo con nadie y menos con Messi, eso os lo dejo a vosotros. No tiene sentido. Intento disfrutar y hacer mi camino. No he hablado con él", afirmó el astro español en rueda de prensa previa al choque europeo.

En alusión a su juventud y los encuentros que ya jugó, el atacante dijo que resulta gratificante: "Creo que a mi edad pocos jugadores han disputado tantos partidos como yo en el Barça y me quedo con eso. Valoro tener la cabeza de estar siempre motivado y la continuidad que tengo y el nivel al que estoy con 17 años, ya que eso no lo hace cualquiera".

Pero también reconoció que le gustaría ser recordado tanto como jugador como persona y respondió si está crecido por ser clave en el Barça. "Mientras gane no me pueden decir nada, cuando me ganen sí", aseveró.

Sobre el Inter, destacó las fortalezas. "Sabemos que defensivamente son muy fuertes y que la defensa es su mayor arma. También son muy rápidos a la contra y tienen un buen equipo. Nosotros tenemos que jugar como siempre para pasar de ronda", apuntó antes de destacar a dos jugadores.

"(Nicolo) Barella o Lautaro (Martínez) me gustan mucho. Cuando tienen el balón saben jugar muy bien y en defensa se defienden muy bien. Es un equipo que me gusta ver", recalcó.

Interrogado si tiene miedo al equipo italiano, Yamal señaló que el miedo lo dejó hace tiempo en el parque en Mataró y que solo está concentrado en ganar la Champions y la La Liga para lograr el triplete esta temporada.

En cuanto al Real Madrid, admitió que sufrió: "Sí que es cierto que el último día fue de los que más sufrimos físicamente. Al final, entre la tensión del partido y el saber lo que nos estábamos jugando, las piernas no daban para más. Cuando juegas contra el Real Madrid el corazón tira más que las piernas y es lo que esta temporada estamos teniendo y quizá fue lo que nos faltó en otras".