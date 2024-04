Lamothe se refirió a las declaraciones de Francella: "no todos pueden esperar"

“Yo a Francella lo respeto como actor, sé que es una eminencia, una entidad, es argentinidad. Francella es algo como popular de este país, la gente lo ama. O sea, que además no solamente tiene un montón, o debe tener, un montón de plata en su cuenta bancaria sino que además tiene el amor de toda la gente, que eso vale mucho más que toda la plata que tiene”, dijo Esteban Lamothe cuando para LAM le consultaron por las recientes (y polémicas) declaraciones de Guillermo Francella.

“Creo que es muy fácil desde tu departamento, no sé dónde vive Guillermo pero en una zona linda supongo, decir ‘esperemos’. Él puede esperar porque debe tener plata guardada en el banco, pero hay gente que no puede esperar ¿entendés? hay gente que va al supermercado y se pone a llorar porque no tiene plata. Yo lo veo a eso. Hay gente que no le echa nafta al auto”, precisó luego.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/porquetendencia/status/1777865091825721469&partner=&hide_thread=false "Lamothe":

Por sus comentarios sobre Guillermo Francella pic.twitter.com/QJNSnJpwYa — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) April 10, 2024

“No creo que Guillermo Francella tenga problemas para echarle nafta al auto, ni para pagar el supermercado. Yo tampoco los tengo pero no salgo a apoyar un gobierno que se está cagando en el arte, en la cultura. Me parece que Francella viene de la cultura, del arte, bueno... se está cagando en eso. Es una idea política, fantástico, él puede opinar. Pero me parece que hay que tener o tendría que tener un poquito más de sensibilidad, sobre todo con los colegas. Nada más. Después, lo que él piense políticamente es un problema de Guillermo”, siguió.

“Yo no tengo ningún ánimo tampoco de enfrentarme a él. Él es libre, hay micrófonos, él puede hablar, todos podemos hablar. Lo importante me parece es no entrar en la pelea. Este gobierno está fomentando la crueldad, está fomentando la violencia, y si yo me pongo a atacar a Francella entro en una cosa que yo es el ejemplo que no le quiero dar a mi hijo...No hay que andar tirando puñaladas al pedo”, sentenció.