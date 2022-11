Las 20 mentiras de la Causa Vialidad: las palabras finales de Cristina

Tras calificar como un “pelotón de fusilamiento” al Tribunal Oral Federal Nº 2, la expresidenta compartió en sus redes sociales un largo descargo desmintiendo la acusación de los fiscales. El veredicto se conocerá el martes 6 de diciembre, aunque la sentencia con los fundamentos llegará más adelante.

El juicio en la causa Vialidad se reanudó esta mañana con las palabras finales de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien habló ante los jueces del Tribunal Oral Federal 2 desde su despacho en el Senado Nacional. En este contexto, la ex presidenta sostuvo que el Tribunal que la juzga es un "pelotón de fusilamiento" y habló de las 20 mentiras que se dijeron para acusarla de hechos "que no solamente eran falsos, sino que no existieron siquiera".

"He redactado las 20 mentiras de la Causa Vialidad. Este es el aporte que desde mi espacio político hacemos en esta causa que, no tengo ninguna duda, va a ser estudiada como un ejemplo absoluto de cómo funcionaban las instituciones en Argentina en este período tan nefasto en donde los juzgados se convirtieron en partidos políticos", afirmó Cristina Kirchner en sus últimas palabras antes de darse a conocer el veredicto.