Las amenazas al trader descuartizado

Con el paso de las horas, se conocen más detalles sobre la vida de Fernando “Lechuga” Pérez Algaba, el comerciante de autos baleado, descuartizado y arrojado un arroyo de Ingeniero Budge, en el partido de Lomas de Zamora. Al audio dado a conocer por Infobae, en el que la víctima amenaza a una persona de nombre “Nahuel”, que lo había denunciado por tentativa de homicidio; se sumaron una serie de videos en los que el broker es intimidado por un tercer hombre que tenía vínculos con ambos.

Fuentes judiciales confirmaron que “Nahuel” es Nahuel Vargas, un ex amigo de Pérez Algaba y que está relacionado a Gustavo Iglesias, barrabrava de Boca, y a su hijo, Nazareno.

Iglesias padre e hijo se presentaron en la causa que intenta esclarecer el crimen de “Lechuga” y afirmaron que, efectivamente, la víctima les debía dinero.

El 13 de febrero pasado, cerca de las 23, Vargas denunció que Algaba se presentó a la puerta de su casa y le comenzó a gritar: “Te tiro”. Según su relato, estaba con Maximiliano Pilepich, uno de sus amigos, cuando el broker apareció y corrió tras la amenaza. Luego, escuchó una detonación. Al regresar, notó la luneta de su auto marca Toyota, estacionado frente al domicilio, dañada. Dentro del vehículo había piedras y vidrios.

El denunciante aseguró que “posee inconvenientes de vieja data y discusiones con Fernando, que resulta ser su ex amigo”. También mencionó que tenía “miedo de lo que pudiera hacer”, ya que no era “la primera vez que se le aparece”.

Fuentes judiciales indicaron a este medio que Pérez Algaba fue imputado por amenazas y por tentativa de homicidio. Sin embargo, la investigación no avanzó, ya que la UFI N°3 de Morón archivó la causa.

Días después, Pilepich, empresario de Hurlingham dedicado al rubro de la construcción, difundió un video contra “Lechuga”, en el que lo acusa de haberlo estafado a él y a otros amigos, entre ellos a Vargas. Las imágenes fueron grabadas en un estudio de tatuajes, tras la denuncia de tentativa de homicidio que fue archivada y a la que tuvo acceso Infobae.

En el medio, según se puede deducir, Pérez Algaba difundió información en su contra sobre una supuesta deuda.

“Hoy a la mañana me levanté, Fernando Pérez Algaba hizo una nota en la que todo lo que dice es mentira, está hablando de unos boletos apócrifos, cuando yo tengo una empresa hace 10 años. No tengo ningún tipo de problema, denuncia de estafa ni nada por el estilo”, indicó Pilepich en el video.

Y sigue: “Fernando Pérez Algaba, si ustedes lo googlean, es una persona que se dedicó a estafar gente con una agencia Renault, pidiendo plata, haciéndose el “chico trading”. Lo único que hizo fue comerse todo el capital y el capital de los demás. Todo esto que estoy diciendo, tengo para avalarlo. Todo lo que dice en contra mío, tengo para llevarlo a la Justicia y demostrar la inocencia”, dice el hombre con una carpeta en sus manos.

Luego, asegura: “Soy una persona emprendedora, construí 10 edificios, donde no tengo ningún tipo de problemas, siempre hay uno, no todos están conformes”, admite. Infobae pudo saber, por fuentes judiciales, que Pilepich fue denunciado en varias oportunidades por un ex socio en la construcción.

“Soy una persona que estoy, que no me voy. Este chico Pérez Algaba si se fue del país, se fue a Europa, se fue a Estados Unidos y hoy por hoy quiere ensuciar a una persona laburadora”, asegura.

“Lo único que hizo fue mandar presos a sus ex socios cuando robaba con una agencia Renault cuando vendía autos truchos, donde los dejó presos a estos pibes que era socio de él, donde arruinó a otro chico con el tema de una agencia, a donde arruinó a otro amigo nuestro, Nahuel, en todos los aspectos. Es una persona que se dedica a arruinar gente”, afirma.

Luego, denuncia: “Este muchacho está desesperado porque se comió la plata de todo el mundo, le debe a todo el mundo y está buscado por Interpol por un montón de denuncias de estafas que tiene, problemas que tuvo en Mar del Plata, que tiene un requerimiento”.

En este punto, fuentes oficiales negaron que exista un pedido de captura contra la víctima del homicidio.

Sin embargo, M.P. insiste: “Lo están esperando cuando entre o salga del país porque, además tuvo hace 15 días, tengo radicada una denuncia en Castelar por intento de homicidio, donde me disparó a mí y a otro chico, Nahuel, donde tengo los videos y todo comprobable”.

“Estamos esperando que la Justicia ahora tome nota, vaya contra él y que pague lo que tenga que pagar”, dice.

“De esta manera sigo demostrando que no tengo nada que ocultar. Hoy por hoy va a pagar por todo lo que está haciendo, por todo lo que me está perjudicando y no solo eso, porque es una persona violenta que atentó contra mi persona y hacia la de mi amigo, disparándonos en Castelar, donde está radicada la denuncia”, detalla.

“Tiene estafas hechas, montones de otros tipos de problemas. Hasta no verlo tras las rejas no paro, no voy a parar porque él es un estafador, es una mala persona, después de este video voy a demostrar lo que él fue haciendo”, promete.

“Para redondear la persona de la que estamos hablando le dicen Lechuga, es de Castelar. Lo conoce todo el mundo por lo garca que es. Pero quédense tranquilos, a toda la gente que lo garcó, ya no va a garcar más a nadie y todos los que garcaron quiero que se comuniquen conmigo para poder seguir y demandándolo y vamos a hacer demandas contra él para que nunca más vea la luz”.

Y cierra: “Estoy para acompañar, estoy para apoyar y estoy para financiar toda esta campaña”. Pilepich y Vargas, por lo pronto, ya fueron identificados en el expediente del homicidio de “Lechuga”.

Fuente: Infobae