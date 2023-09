"Las expectativas son muy altas", afirmó Ramiro Stehli

El plantel profesional de Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia ingresó en su quinta semana de pretemporada, con miras al inicio de la Liga Nacional de Básquetbol.

El plantel que conduce Martín Villagrán trabajó este martes en el Socios Fundadores con los siguientes jugadores: Iván Gramajo, Guido Mariani, Ramiro Stehli, Fernando Podestá, Joshua Webster, Brandon Nazione, Marcos Chacón, Xavier Reyes, Emiliano Toretta y Gerard De Vaughn, el último que se sumó al grupo.

El ala pivote salteño Emilio Stucky realizó trabajos físicos, pero no fue parte del entrenamiento con sus compañeros a raíz de un dolor en el hombro.

Luego de la práctica que el plantel realizó este martes, bajo el mando de su entrenador Martín Villagrán y todo el cuerpo técnico, El Patagónico dialogó con el alero Ramiro Stehli, quien jugará su tercera temporada con la camiseta del “Verde”.

“Las expectativas son muy altas, el equipo se está afianzando bien, me está gustando, más con los torneos que tenemos este año, así que esperemos dar lo mejor para llegar lo más arriba posible”, afirmó el jugador nacido en Moreno, Buenos Aires.

En cuanto a lo personal, Stehli aseguró: "quiero ayudar al equipo en todo lo que necesite y en lo que yo pueda. De a poquito quiero ir afianzándome e ir sumando protagonismo".

Gimnasia viene de realizar la mejor fase regular de su historia. Al ser consultado sobre si este nuevo equipo podrá repetir esa gran actuación, que inclusive lo llevó a jugar una semifinal, Ramiro opinó: "Creo que sí, porque el primer año que tuve hicimos una buena fase regular, el siguiente fue mejor, así que creo que año a año fuimos mejorando y eso fue muy positivo".

El DT Martín Villagrán dijo al comienzo de temporada, el primer día de trabajo, que tanto Ramiro Stehli como Marcos Chacón van a tener más presencia de la que la tuvieron en la pasada temporada.

Al respecto, Stehli se mostró feliz y muy entusiasmado por la temporada que está a punto de iniciarse. "Eso me genera alegría. De hecho, esta ya es la tercera temporada acá y me emociona poder ir afianzándome cada vez más en el equipo. Estoy preparado para el desafío", afirmó.

Como pasó las pasadas temporadas, Stehli seguramente será parte del equipo que disputó la Liga de Desarrollo, certamen donde en su última edición, el “Verde” hizo su mejor actuación, llegando por primera vez al Final Four.

Ramiro aún no sabe si seguirá integrando el equipo, aunque, de ser así, aseguró que le gustaría volver a jugar el certamen. "La verdad que no me hablaron nada de eso. De mi parte, me gustaría, tengo ganas, así que por ahora no hay nada hablado. Aunque si sigue todo como ahora, sí", expresó el joven basquetbolista de 1,90 metro de estatura.

También habló respecto del plano local, donde Gimnasia irá por el tetracampeonato en el Clausura de Primera división de la ACRB. "Al equipo lo veo bien, siempre competitivos. Estuvimos arriba. De hecho, ganamos tres de los cuatro últimos torneos. Los chicos entrenan a full todos los días y eso se nota y se lo merecen. Y siempre apuntando arriba", enfatizó.