La 5ª fecha de la Primera A del torneo "Por Nosotras" se jugó parcial-mente. El domingo en cancha de Laprida, las "Azzurras" y las chicas del "Lobo" tomaron la decisión de no disputar el juego porque solo estaba el árbitro Lucas Bres, y Pablo Aguirre no había asistido. El sábado, el partido entre Stella Maris y Oeste se disputó con un solo juez.

Las mujeres de CAI y Newbery decidieron no jugar el partido porque había un solo árbitro

El fútbol femenino en Comodoro Rivadavia cumplió con la 5ª fecha de manera parcial. El conjunto de Ferro ’A’ derrotó 2-1 en Rada Tilly a Huracán, que llegaba como líder y ahora las de Km5 pasaron a liderar el certamen.

La nota negativa del fin de semana fue la ausencia del asistente Pablo Aguirre en el duelo entre Comisión de Actividades Infantiles y Jorge Newbery que debía disputarse en cancha de Laprida el domingo a la mañana. Como había un solo árbitro, ambos equipos decidieron no jugar el encuentro, y ahora la Liga de Fútbol local deberá informar cuándo se juega ese encuentro postergado.

"No podemos permitir que esto siga así. Que nos manden a dos líneas, y venga uno solo. Si nosotros permitimos eso, el próximo fin de semana nos hacen jugar con un solo árbitro. Se charló con las capitanas de los dos equipos, y nos pusimos de acuerdo en no jugar. No estaban dadas las garantías", le contó el DT de CAI, Santiago Gaillard a El Patagónico.

Pero no es la primera vez que falta un asistente. El sábado, y por la Primera B se jugó el partido entre Stella Maris y Oeste con Diego Schooff como única autoridad del encuentro. El juego terminó 2-2, pero hubo un incidente con una jugadora de Valle C ensangrentada por un choque en una jugada, y terminó en el hospital.

La capitana de Oeste, Tatiana Marín comentó a El Patagónico sobre el incidente: "como capitana a los 15m de juego le dije que empiece a sacar tarjeta porque el partido se iba a ir de las manos, pero me sacó tarjeta a mí por hablarle, siendo que soy capitana. Y a los cinco minutos pasó lo de mi compañera que va a disputar una pelota, gana la pelota con la cabeza, y llega la otra chica y la golpea en la cara. Es el segundo partido que jugamos sin un línea, ya nos había pasado con Saavedra". El encuentro por la categoría B siguió jugándose, y terminó 2-2.

Por su parte, en la Primera "A" Rada Tilly le ganó 3-0 a San Martín en la villa balnearia y Laprida venció como local a Ciudadela 2-1.

En el Ascenso, General Saavedra sigue liderando la tabla al golear a Talleres 9-0. Por su parte, en el cierre de la fecha, Palazzo igualó con Petroquímica sin goles.

RESULTADOS - QUINTA FECHA

Categoría A

Ferro ’A’ 2 / Huracán 1

Rada Tilly 3 / San Martín 0

Laprida 2 Ciudadela 1

Jorge Newbery vs CAI. No se jugó por ausencia de un asistente

Categoría B

Stella Maris 2 / Oeste 2

Palazzo 0 / Petroquímica 0

General Saavedra 9 / Talleres 0