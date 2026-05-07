Las precipitaciones no causaron inconvenientes en Comodoro

Desde las distintas áreas del Municipio, se intervino en sectores puntuales de zona norte por acumulación de agua de lluvia en calles de tierra. Se registró un acumulado de 23 milímetros de precipitaciones.

Las lluvias registradas en las últimas horas en la ciudad, no provocaron inundaciones ni mayores inconvenientes. Sin embargo, el personal municipal de la Subsecretaría de Vialidad Urbana y de la Dirección General de Defensa Civil, se encargaron de intervenir en los sectores cercanos a obras que están en plena ejecución, lo que generó acumulación de agua de lluvia que afectaron algunas arterias.

De acuerdo al registro de las últimas 12 horas, en la ciudad cayó un acumulado de 23 milímetros de lluvia. En tanto, los llamados a la guardia de Defensa Civil fueron para realizar pedidos de nylon a fin de reforzar los techos de algunas viviendas.

Mientras tanto, Vialidad Urbana actuó con máquinas viales en los sectores de zona norte de la ciudad, donde hubo acumulación de agua en sectores más transitados.

En esta línea, el subsecretario Walter Navarro detalló que “se realizaron intervenciones por acumulación de agua y escurrimiento superficial en distintos sectores de los barrios Presidente Ortiz y Standart Norte, donde estuvimos trabajando sobre Av. del Parque, Cortázar, Fontanarrosa, Quiliñan Fermín y calles internas. Asimismo, se intervino en calle Neneo e intersección Pehuén, en barrio Standart Norte”.