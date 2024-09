Las referencias a Javier Milei en el nuevo videoclip de Lali Espósito

Lali Espósito lanzó su nueva canción "Fanático" donde hace referencia a sus distintos cruces con Javier Milei de manera indirecta y, para la cual, hizo una gran movida de marketing que inició con la auto-vandalización de una gigantografía suya.

Si bien en los 3 minutos de videoclip la cantante no menciona al Presidente como tal, ha optado por realizar personificaciones y crear un escenario relacionado con la letra que recuerdan a varias de sus peleas mediáticas que han tenido.

Cuáles son las referencias a Javier Milei en la canción de Lali Espósito

Por esta razón, la actriz optó por iniciar el video con la frase: "Te encanta hacer como que no tenés idea quién soy. Dicen que tenés un póster mío en tu habitación. Cada vez que salís de noche escuchás mi canción. Él ya se la sabe de memoria eso se llama obsesión", que hace referencia a una de las entrevistas que dio comienzo a su enfrentamiento.

En esta nota, le habían consultado al mandatario por una declaración que hizo Lali en sus redes luego de que ganara las elecciones: "Que triste, que peligroso", en donde Milei había negado conocerla y la comparó con la banda de la cual es fanático: "No sé quién es. Yo escucho los Rolling Stones".

De esta manera, en el videoclip utilizó a una persona con rasgos similares a ella para cantar este primer verso y que de cuenta de la falta de identificación por parte del Presidente hacia su persona. Y, en ese mismo momento, la interprete de "Disciplina" sale bailando con una remera de argentina con el logo de la banda británica. A su vez, otra persona tiene puesta una camiseta que dice: "¿Who the fuck is Lali? (¿Quién caraj* es Lali?)", que es idéntica a la que utilizó Keith Richards cuando lo enfrentaban con Mick Jagger.

Más tarde, se la muestra a la actriz realizando un casting donde, en primer lugar, aparece un joven de pelo rubio enrulado que tiene características físicas similares a Iñaki Gutiérrez, quien era una de las manos derechas de Javier pero que fue eliminado de su equipo tras algunos errores que cometió manejando las redes de la Casa Rosada. Este chico, vestido de traje, aparece fumando y el influencer también lo hacía. Además, una de las personas de producción, lo agarra al actor de la mano y lo saca de plano, como haciendo referencia a lo que ocurrió realmente con su labor.

Inmediatamente después, aparece la alusión más clara al líder de La Libertad Avanza, cuando sale en cámara un actor que su rostro es prácticamente igual al suyo, a excepción de su pelo que no está despeinado y largo. Sin embargo, la que si lo tuvo de esa forma fue Espósito con una peluca en el momento en que convierte su canción a género rock.

Este personaje comienza a gritar y a mostrarse muy enfático mientras que la cantante se muestra indiferente hacia sus ataques. Incluso, se la ve comiendo un pancho, lo cual hace mención a un viejo diálogo de cuando interpretó a Julia en "Esperanza Mía" donde le dice a un chico: "¿Sabés lo que hago con los cancheros como vos? Me los como en un pancho".

También, hizo un verso que menciona a una de las críticas más grande de la red hacia el Presidente: "Aunque te hagas el malo, te está faltando cariño".

Finalmente, Lali Espósito hace referencia a cuando Javier Milei la acusó de vivir del Estado llamándola "Lali Depósito" y muestra a distintos actores y actrices personificados como ella en sus distintos trabajos, así como con ropa del disco "Disciplina" como vestidos de monja, como la telenovela mencionada anteriormente, demostrando así que su carrera la hizo por haber trabajado desde muy pequeña.

Qué pasó entre Lali Espósito y Javier Milei

Mariana Espóstio, conocida mundialmente como Lali, le respondió meses atrás al presidente Javier Milei con un contundente y extenso texto tras su nueva embestida en medio de una insólita guerra. Previamente, una catarata de famosos e integrantes de diferentes áreas salieron en defensa de la artista, incluyendo al conductor Pedro Rosemblat, su pareja.

"Sr Presidente, Javier Milei. Mi nombre es Mariana Esposito, Nací en Parque Patricios , en el sur de la ciudad de Buenos Aires. Tengo 32 años y trabajo hace 22. Comencé a trabajar a los 10 años en Televisión", empezó Lali su descargo después de que el presidente de la Nación la llamó "Lali Depósito" y la acusó de "cobrar de varios Gobiernos".

Y continuó: "En esos años tuve la dicha de participar de series y espectáculos con un éxito enorme. Esas experiencias me permitieron aprender, crecer en la industria, profesionalizarme y ganar dinero para ayudar a mi familia. Le pude comprar la casa a mis padres Sr presidente!! No sabe que emoción tan grande. No solo eso, trabajando en esas series, publicidades y películas pude hasta comprarme mi propia casa , algo no sólo lejano, sino imposible lamentablemente para muchos de los jóvenes de nuestro país. Por eso enfatizo: ¿Sabe que orgullo tan grande es eso?".

"Es un privilegio haber crecido y progresado haciendo lo que amo. Trabajé incansable y honradamente para que así sea. Hace poco más de 10 años que me dedico a la música. Comencé de manera independiente invirtiendo lo que ganaba en la tele en mi proyecto musical y la gente lo acompaño y lo hizo crecer sin parar hasta poder hacer mi primer estadio de futbol lleno el año pasado, producido de manera privada y con mi madre y mi familia siendo parte de mi equipo de trabajo, una emoción enorme. Hice 5 discos que la gente recibió con amor y respeto y que me llevaron a hacer giras hermosas, nacionales e internacionales por muchos países del mundo durante todos estos años", le explicó la actriz, cantante y compositora argentina, de 32 años.

"Además de desarrollarme como artista pude hacerlo como productora en ficción y darle trabajo a mucha gente, entiendo que imagina el orgullo que representa. No lo quiero aburrir. Lo que quería decirle es que no conozco otra cosa que no sea trabajar y así me gano lo mío siempre. Participe de varios shows municipales con TODOS los gobiernos , como la mayoría de artistas convocantes maravillosos que tiene nuestra país. La cultura no solo genera muchísimo trabajo sino que construye y narra la identidad de un pueblo y ,sobre todo, genera alegría y emoción.

"Respeto, aunque no comparto, que su plan de la espalda o no priorice a la cultura, pero creo que la demonizacion de un industria y de las personas que la conforman no es el camino, siento que la asimetría de poder entre Ud y los que ataca por pensar distinto y la información falsa vuelve a su discurso injusto y violento!".

Por último, Lali reflexionó y hasta invitó al jefe de Estado a ir a uno de sus shows: "Presidente, Ud es el capitán de un barco en el que viajamos todos, los que lo votaron y los que no, y por eso deseo que el camino que elija lleve a TODOS a un mejor lugar, democráticamente acepto el camino que eligió la mayoría y desde el respeto quiero tener la libertad de poder pensar distinto. No creo en el camino sea la falta de respeto y la descalificación sin sentido. Nos deseo a todos lo mejor. Siempre. Le mando un respetuoso saludo. Mariana Lali Esposito. P/D Vi en sus redes que pone en duda mi profesionalismo y destreza sobre el escenario. SIN IRONÍA alguna y con ilusión lo invito a cualquiera de mis conciertos cuando quiera. Seria un placer tenerlo en el publico y la pasaría muy bien. Se lo aseguro".