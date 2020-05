Las teorías conspirativas más locas sobre la pandemia

Desde el primer brote del coronavirus en Wuhan hasta su expansión por el resto del mundo, las noticias faltas y las conspiraciones han sido las protagonistas en esta crisis sanitaria. Algunas de las conspiraciones se centran en el miedo a las nuevas tecnologías, como es el caso de la teoría del 5G.

Varios expertos han intentado explicar por qué en un momento de crisis la gente cree en estas teorías. Algunos afirman que cuando las personas tienen miedo y sienten una falta de control sobre las situaciones las conspiraciones prosperan, según un artículo publicado en Fronteras de la Psicología.

El miedo existencial y el distanciamiento social provoca que muchas personas apoyen teorías que quitan importancia al virus, "muchas de las conductas que la gente necesita observar para manejar la propagación del virus son desagradables, y negar el problema también significa que la gente puede evitar estas acciones", explica Karen Douglas, profesor de la Universidad de Kent.

Pero no solo el miedo y la incertidumbre de las personas es el único causante –según publica Página 12-, ya que las redes sociales se han convertido en una fuente de noticias falsas que alimenta cada día estas teorías.

EEUU TIENE UN ARMA BIOLÓGICA Y A CHINA SE LE ESCAPÓ EL VIRUS

Entre las primeras conspiraciones que aparecieron una explicaba que EE.UU. estaba atacando a China con un arma biológica. Ahora que se ha propagado por el mundo los mensajes culpan a China de querer imponer su hegemonía mundial o de que se les "escapase" el virus de un laboratorio chino.

Estas conspiraciones han ido propagándose como el virus por todo el mundo y evolucionando según cambiaban los datos. Pero los científicos la han desacreditado desde el principio explicando el verdadero origen del virus.

Un equipo de investigadores publicó un artículo en la revista Nature Medicine para desmentir la teoría de la creación del virus en un laboratorio que se "escapó". Para crear un nuevo virus se tiene que coger parte de otro virus, algo que no se presenta en el coronavirus. Analizando el genoma se demuestra que no es el mismo que ninguno de los coronavirus conocidos. Además los científicos han hecho hincapié en el argumento que asegura que en los laboratorios no se crean virus desde cero, solo se modifican los existentes.

BILL GATES QUIERE CONTROLAR EL MUNDO A TRAVÉS DEL 5G

El 5G es la abreviatura que se refiere a la nueva tecnología que hace que los dispositivos inalámbricos sean más rápidos y estén más conectados. Las teorías han puesto un foco de atención en esta novedad de la tecnología, asegurando que es más poderoso que los anteriores tipos de internet móvil, y que por tanto es más peligroso para el sistema inmunológico de las personas.

La teoría asegura que el 5G ha debilitado las defensas de las personas durante la pandemia.

La idea de que era más peligroso ya era conocida por muchas personas en el momento en el que empezó a propagarse la pandemia y esta teoría se adaptó a la situación. Los teóricos ahora creen que el lanzamiento de la tecnología 5G agravó la pandemia, debilitando el sistema inmunológico de muchas personas y ayudando al virus a propagarse.

La conspiración fue más allá y en el mes de abril se quemaron 50 torres de telefonía en todo el Reino Unido. Full Fact, una organización inglesa de verificación de hechos, desmintió esta teoría y explicó que esta idea ya se desarrolló en marzo en Facebook, donde se afirmaba que la covid-19 era una enfermedad falsa usada para disfrazar los daños relacionados con el 5G y que Bill Gates lo creó para controlar el mundo.

EL CORONAVIRUS LO TRAJERON LOS EXTRATERRESTRES

Una conspiración menos famosa pero que ya está propagándose por las redes sociales apunta que hay vida en planeta desconocidos y que podrían llegar a la tierra por un meteorito. Por muy alocada que parezca esta teoría, el astrofísico británico Chandra Wickramasinghe afirmó a principios de este año que una bola de fuego que cayó en el norte de China en octubre es la fuente más probable de la enfermedad.

Esta teoría se ha desmentido no solo por la absoluta improbabilidad, también por las similitudes que existen entre el SARS-CoV-2 con SARS y MERS, que demuestran que es imposible que un "virus extraterrestre" evolucione de la misma manera que dos patógenos ya existentes en la Tierra.

EL VIRUS PUEDE TRANSMITIRSE POR CORREO

Otro mito sobre el SARS-CoV-2 es que viaja por correo. Mucha gente ha pensado durante la pandemia que recibir una carta o un paquete de China podía ser el causante de contraer el virus, pero la Organización Mundial de la Salud (OMS) ya desmintió esta teoría. Los investigadores ya han descubierto que este virus no permanece vivo por mucho tiempo en objetos y superficies.

EL VIRUS COMUNISTA

En Brasil, al igual que en EE.UU., los dirigentes han quitado importancia al virus durante la pandemia. Una nueva teoría conspiratoria ha sido creada y difundida por uno de los ministros de Bolsonaro.

La pandemia para Ernesto Araujo es "una inmensa oportunidad de construir un orden mundial sin naciones y sin libertad".

Según Ernesto Araujo, el virus está siendo aprovechado para implantar regímenes comunistas. El responsable de la política exterior brasileña argumenta esta conspiración por el libro Virus por el esloveno Slavoj Zizek, un escritor de corte marxista: "En ese libro se revela aquello que los marxistas esconden hace 30 años: el globalismo substituyó al socialismo como fase preparatoria para el comunismo. La pandemia representa para él una inmensa oportunidad de construir un orden mundial sin naciones y sin libertad".

Araujo sustenta esta teoría además en la idea de que la OMS cuenta con el apoyo de los intelectuales de izquierda, como el caso de Zizek: "Es apenas el primer paso en la construcción de la solidaridad comunista planetaria".

Esta teoría también ha sido apoyada y difundida en España, concretamente por varios políticos. Macarena Olona, portavoz de VOX, acusó a China de traer "la peste del siglo XXI" y "el caldo de cultivo propicio para que los postulados comunistas se impongan en nuestro país".

Olona también ha acusado al Gobierno de aplicar una "eutanasia feroz": "Este Gobierno social-comunista quiso introducir la eutanasia en España y por desgracia, por la vía de los hechos, la ha aplicado de la manera más feroz".

VOX también ha señalado a la ONU, acusándola de estar vendida a China, apoyando así a Trump, quien suspendió la financiación a la OMS en plena pandemia mundial. Santiago Abascal fue el encargado de la acusación afirmando que "la dictadura china también ha comprado a la OMS y yo les pediría que estuviéramos atentos porque dentro de seis meses, si no nos protegemos, aquí todo va a ser chino menos el virus".

LA COVID-19 ES LA SOLUCIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO

Otra teoría apoyada por muchas personas es que el coronavirus ha sido creado por los gobiernos para acabar con el cambio climático.

La contaminación se ha reducido a causa del confinamiento pero al igual que las teorías de la creación en China o en EE.UU. los científicos desmienten la creación del virus desde cero simplemente por la propia naturaleza del coronavirus que demuestra que es una mutación.

EN ESPAÑA EL 8M ES EL CAUSANTE DE LA PROPAGACIÓN

La manifestación del 8M fue un acto multitudinario, pero al igual que el acto celebrado en Vistalegre por VOX, el partido político que desde el inicio de la pandemia ha apoyado la teoría de que la manifestación feminista ha sido la causante de la propagación.

Los motivos son las propias características de la covid-19, un virus muy complicado de contener, que se transmite cuando los pacientes tienen síntomas muy leves o incluso no los tienen. Es decir, que cuando se empieza a detectar casos ya hay muchos contagios. Prueba de ello es que ha pasado lo mismo en muchos países y que incluso hoy algunos son reticentes a tomar medidas expeditivas.

Tanto VOX como el PP se han centrado en criticar la manifestación feminista del 8M. Muchos expertos están de acuerdo con los eventos multitudinarios han sido un problema, pero no solo esta manifestación ha sido la causante. El mismo 8 de marzo se celebraron decenas de actos en toda España.

También partidos de fútbol de primera división como el Betis-Real Madrid, el Osasuna-Espanyol, el Valladolid-Athletic, el Levante-Granada o el Villarreal-Leganés.

En Madrid IFEMA acogió el congreso Aula 2020 desde el 4 hasta el 8, dentro de la Semana de la Educación. Y tampoco se cerraron museos, ni bares, ni discotecas. El día 11 de marzo, tres días después del 8-M, las misas no se habían suspendido aún, y el transporte público de las grandes ciudades seguía abarrotado.