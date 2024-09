Le robaron por quinta vez el televisor y quedaron grabados

Gran preocupación hay en la familia del vecino de la calle Eva Duarte al 1800, quien en lo que va del año sufrió el quinto robo de vivienda y a pesar de haber realizado las respectivas denuncias nunca tuvo respuesta de las autoridades judiciales. Este martes sus familiares soldaban y arreglaban los daños causados para robarle.

Según contó a El Patagónico Paola -una de las hijas del hombre jubilado-, el nuevo ilícito se registró a las 19:58 de este domingo cuando el propietario se ausentó de la casa. En las imágenes grabadas por la cámara de seguridad se observa cuando uno de los delincuentes salta hacia el patio interno y al no poder forzar la puerta lateral del inmueble, pega un salto y regresa a la vereda junto al cómplice.

Entonces, los dos sujetos se paran delante de la ventana que da a la calle, violentan los hierros amurados en el cemento y comienzan a arrancarlos de a uno, con algo de disimulo. De esa forma, liberaron la ventana para ingresar al interior del domicilio.

Uno de los malvivientes entró y el otro se quedó en la vereda de “campana”. Este último se sentaba sobre el borde de la ventana para disimular el delito que cometían. Mientras tanto, el otro delincuente se tomó su tiempo para hacerse del televisor de 50 pulgadas comprado el 5 de agosto último.

Según dejaron en claro las imágenes del video, los ladrones taparon el aparato con dos mantas y luego se marcharon a pie. Tres semanas antes, el damnificado había sufrido un robo de televisor y todo indica que los malvivientes tienen vigilado al vecino.

La hija del hombre afirmó que se trata del “quinto televisor que le roban a mi papá; pusimos la cámara de seguridad porque la policía nos dijo que teníamos que hacer esto para agarrar a las personas que hicieron esto”.

Sin embargo, un nuevo robo los golpeó una vez más. “El 5 de agosto compramos el televisor y no alcanzamos ni a pagarlo todavía”, se lamentó la hija de la víctima, agregando que “ya se sabe quiénes son, están identificados, pero no pasa nada. Me llamaron de la Brigada de Investigaciones y estamos esperando. Nos preocupa nuestro viejito; que no le pase nada”.

Paola enumeró que en lo que va del año ya le ingresaron a robar cinco veces a su padre y afirmó que los ladrones serían vecinos que “roban por impunidad”. Todas las pruebas fueron entregadas a los investigadores policiales y ahora quedó en manos de las autoridades fiscales para esclarecer el caso.