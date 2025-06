Leo Díaz buscará rodaje en el Patagónico de Motocross en Neuquén

Leo Díaz, piloto de motocross comodorense, dirá presente en la cuarta fecha del Campeonato Patagónico de Motocross este 28 y 29 de junio, organizado por Motocross Club Neuquén.

Será la vuelta a la competencia por parte del piloto de Honda CRF450, quien cuenta con el acompañamiento de Comodoro Deportes, y que estuvo participando en mayo del Campeonato Argentino de Trenque Lauquen, con mala fortuna y una lesión de la cual ya está recuperado.

“El 12 de mayo en el Argentino me fracturé tres costillas, así que tuve un periodo de recuperación de tres semanas. Ya estoy listo para volver a competir, aún me duele un poco determinados movimientos, pero ya estamos óptimos para competir en Neuquén. Salimos este viernes por la mañana, llegamos por la noche. El sábado tenemos dos pruebas libres, una clasificación y el domingo serían las dos mangas finales que determinan el podio”, expresó el piloto comodorense.

Cabe destacar que Díaz, en aquella ocasión en Trenque Lauquen se había puesto en cuarto puesto en largada y sufrió un duro accidente tras un par de curvas. “En la segunda curva uno se cayó adelante mío, lo choqué, me caí y me pisaron. Ahí me fracturé tres costillas, terminé la manga en el 13º puesto. Me puse una inyección y largué con la lesión, la segunda manga donde fui undécimo”, contó Leo Díaz.

“Ahora vamos a la cuarta fecha del Campeonato Patagónico de Motocross que rige en la zona de Río Negro y Neuquén. Nuestra idea es ir a competir afuera siempre que se pueda, para buscar el nivel adecuado previo a las competencias nacionales que son de máximo nivel en el país. En el Patagónico hay seis pilotos de punta que corren a nivel nacional, y eso me sirve mucho como roce. Vimos que eso era lo que me faltaba, la siguiente fecha nacional es en Catamarca, nos queda lejos, por lo que optamos por ir a Neuquén a rozarnos con pilotos de ese calibre”, explicó.

“El objetivo será buscar roce en competencia con pilotos experimentados de nivel nacional. Eso me sirve mucho para medirme y tomar un poco de expectativa. Después de julio será la quinta fecha del Argentino, veremos donde se hace y así vemos si podemos estar presentes”, agregó.

“Por el momento solo competí en Rada Tilly y en el Argentino, así que me estarían faltando carreras para poder elevar mi nivel de competencia. No es lo mismo entrenar que competir, el entrenamiento tiene una intensidad, y la competencia es una locura diferente. Por lo tanto, el objetivo de la carrera de este fin de semana es seguir sumando nivel, competir con otros pilotos avanzados y buscar el mejor resultado, siempre”, cerró.