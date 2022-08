Leo Ponzio presentó su partido despedida

Después de haber anunciado su retiro luego de ganar la última Liga Profesional con River Plate, finalmente se confirmó que Leonardo Ponzio tendrá su partido despedida el 21 de septiembre en el estadio Monumental. En la presentación del mismo, brindó una conferencia de prensa y expresó sus sensaciones por el último adiós.

“Siempre me gustaría que me recuerden como persona. Me quedo con eso, conviví con muchas personas en el día a día y me he desenvuelto como me enseñaron en mi casa, con valores. Es un privilegio tener un partido despedida en esta institución”, manifestó el exmediocampista de 40 años.

A su vez, añadió: “Somos muy pocos los que tenemos este privilegio de entrar al campo de juego todos los domingos con 72 mil personas y voy a volver a vivir esas sensaciones". Además, remarcó: "Esto no lo soñé, les digo la verdad. De ahora en más, tratar de poder disfrutarlo y asimilarlo. Ojalá que podamos disfrutarlo y gracias".

Por otra parte, recordó cuatro momentos en el club: "El primero cuando debuté con Lanús, en cancha de River. El segundo el ascenso en 2012, fue algo muy importante para todos y después el que todos recordamos, la gran final en Madrid donde vivimos mucha gloria. El cuarto es el último que jugué, porque no venía diciendo que me iba a retirar, pero internamente lo sabía".

En tanto, contó quiénes participarán de su despedida. "La gente de River quiere ver a todos. La idea era conformar los campeones de 2015 y los campeones de 2018. Muchos están jugando y la agenda es complicada, además de que vendrán amigos que me dio el fútbol. Sé que muchos de los que están jugando van a hacer el esfuerzo de poder estar", afirmó.

Por último, Ponzio destacó la presencia de Marcelo Gallardo en el final de su carrera y cerró: “Influyó mucho. Me agarró con 30 años, ya en una etapa madura mía, pero me corrigió muchas cosas a nivel futbolístico. Fue importante porque vivimos etapas en el club donde es su casa y donde yo también me sentía igual. Fuimos a la par".

En sus dos etapas en la institución entre 2006 y 2009 y luego entre 2012 y 2021, el surgido de Newell’s ganó 17 títulos, muchos de ellos bajo el mando del Muñeco, y se convirtió en el máximo ganador de la historia de River. El último tiempo, tras alejarse del club, despuntó el vicio en William Kemis y también fue campeón de la Liga Venadense.