León XIV y el deporte: "Me considero un tenista aficionado"

El Cónclave eligió al nuevo Papa, León XIV, y la historia personal de Robert Prevost comienza a darse a conocer en cada rincón del planeta. El primer papa estadounidense fue elegido como sucesor de Francisco, y en Argentina tardamos poco en investigar sus preferencias deportivas.

Si bien era poco probable que el nuevo Sumo Pontífice sea tan futbolero como el Papa Francisco, de inquebrantable vínculo con San Lorenzo, Robert Prevost se había declarado aficionado a otro deporte.

Robert Prevost: "Tengo muchas ganas de volver a las pistas"

En septiembre de 2023 el entonces cardenal brindó una entrevista con el sitio oficial de la Orden Agustiniana (augustinianorder.org), y al ser consultado sobre cómo pasaba su tiempo libre, habló del tenis: “Me considero un tenista aficionado. Desde que salí de Perú he tenido pocas ocasiones de practicarlo así que tengo muchas ganas de volver a la pista (risas). Aunque mi nuevo trabajo no me ha dejado mucho tiempo libre para ello hasta ahora”, aseguró en referencia a su nombramiento por parte del Papa Francisco como prefecto del Dicasterio para los Obispos y presidente de la Pontificia Comisión para América Latina.

Mientras la fumata blanca le anunciaba al mundo la elección de un nuevo papa en el Foro Itálico de Roma, a cinco kilómetros de la Basílica de San Pedro, se desarrollaba una nueva jornada en el Masters de Roma, un destacado torneo del circuito profesional de tenis.

León XIV y los clubes

Robert Prevost es nacido y criado en Chicago, Estados Unidos, ciudad cuya relación con el deporte está ligada a Chicago Bulls, uno de los equipos de básquet más conocidos del mundo, y dos destacados cuadros de baseball, Chicago Cubbs y Chicago White Sox.

En fútbol americano los Chicago Bears fueron nueve veces campeón de la NFL mientras que Chicago Fire, club de fútbol de la MLS, compite como tal desde 1997.

Nacionalizado peruano, León XIV saludó a “mi querida diócesis de Chiclayo” durante su primer mensaje como papa. Juan Aurich es el club de fútbol más popular de la ciudad peruana, que también cuenta con un equipo llamado San Lorenzo de Almagro, en otro punto común con Francisco.