Lewis fue condenado a pagar 50 millones de dólares pero sigue en problemas

Joe Lewis, quizá, en algún momento desde que empezó este proceso judicial en julio de 2023, habrá pensado 'por qué no me juzgarán en Argentina en lugar de Estados Unidos, si en tribunales como los de Río Negro siempre me fue bien, y los protagonistas del Caso Lago Escondido salieron legalmente ilesos'.

“Ahora, Joe Lewis pagará el precio de su accionar delictivo con una condena federal, y con la perspectiva de pasar algún tiempo en prisión y con la mayor sanción financiera por uso de información privilegiada durante una década”, dijo Damon Williams, el fiscal de Nueva York que investigó al empresario por corrupción corporativa.

“Las declaración de culpabilidad (de Joe Lewis) confirman una vez más lo que dije hace apenas seis meses, que la ley se aplica a todos, sin importar de quién se trate o cuánto dinero posea”, agregó Williams.

Lewis tiene 86 años y la condena máxima por el delito del que se declaró culpable es de cinco años. Pero sobre el empresario todavía quedan pendientes otros dos cargos por fraude, cada uno de los cuales conlleva una sentencia máxima de 20 años de prisión. Igualmente, desde la oficina del fiscal Damon Williams se aclaró que será el juez o la jueza quien determine las sentencias pendientes.

LA CONDENA DE LEWIS

Según la investigación liderada por Damian Williams –fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York– Joe Lewis hizo uso de su posición privilegiada para obtener información solo asequible a quienes como él, ocupaban una posición importante en directorios de varios compañías. Lewis compartió esos datos con, entre otros, dos de sus pilotos, un amigo con quien jugaba al póquer en Argentina, y con su ahora ex novia.

En el marco de esta causa, Broad Bay Limited –una entidad corporativa propiedad de Joe Lewis y dirigida por él mismo– también se declaró culpable ante la jueza Jessica G.L. Clarke. Esta compañía también formó parte del esquema de fraude de valores para ocultar con presentaciones falsas y declaraciones engañosas ante la Comisión de Bolsa y Valores (*), acciones que eran propiedad de Lewis en la compañía farmacéutica Mirati Therapeutics.

En julio de 2023, Joe Lewis pagó US$ 300 millones para estar en libertad condicional.

“Broad Bay Ltd”, dice el Damon Williams, “no detectó ni informó esta mala conducta (de Joe Lewis)”. Por esto, dicha empresa deberá pagar 50 millones de dólares por, entre otras, sanciones financieras. Dicha cifra se compone de una multa de US$ 15.586.021, y un decomiso de US$ 34.413.979.

Como parte de la condena, Joe Lewis –y la empresa mencionada– están obligados a seguir cooperando en este caso de corrupción corporativa con la justicia y con el gobierno de Estados Unidos. Además, el empresario británico fue obligado a renunciar a los puestos en la junta directiva de Broad Bay Limited, y a su vez él y esta firma no pueden participar en la reuniones de la juntas directivas de cualquier corporación que cotice en bolsa en los Estados Unidos. Y se les aplicará un período de prueba de por cinco años en el que Lewis y la mencionada empresa dejarán de ser propietarios de ciertas inversiones.

Fuente: Perfil