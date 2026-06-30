Liberaron al hijo del presidente de Rosario Central

Matías Belloso había sido aprehendido junto a otros tres jóvenes luego de que la Policía encontrara un arma calibre .22 largo en el auto en el que se desplazaban.

Matías Belloso (26), uno de los hijos del presidente de Rosario Central Gonzalo Belloso y ex futbolista de Almirante Brown, fue liberado este martes luego de haber sido aprehendido en un procedimiento policial en Granadero Baigorria. La Justicia determinó que no era quien portaba el arma hallada en el vehículo en el que viajaba junto a otros tres jóvenes.

La detención ocurrió en la tarde del lunes, cuando Belloso se encontraba junto a otros tres jóvenes a bordo de un Peugeot 208 gris. En el interior del vehículo, la Policía incautó un revólver calibre .22 largo.

Fuentes allegadas al caso confirmaron a Infobae que Belloso recuperó la libertad sin formación de causa, ya que el arma estaba en poder de otra de las personas que viajaban en el vehículo.

Este lunes, la Policía acudió a las inmediaciones de Estanislao López y Pancho Ramírez tras un llamado que alertaba por sospechosos que habían entrado en un domicilio. Al llegar, dieron con dos jóvenes que se metieron rápidamente en el 208 Feline 1.6, en el que había otros dos ocupantes más. Los agentes hicieron bajar a los cuatro del auto y procedieron a hacer una requisa. Debajo de uno de los asientos incautaron el arma de fuego.

La fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación, Raquel Almada, dispuso que los cuatro sean trasladados hasta la comisaría 24ª de Baigorria y solicitó una serie de medidas para avanzar con el caso.

No es la primera vez que figura Matías Belloso en una crónica policial. En enero de 2021 tuvo que comparecer ante la Fiscalía de Mar del Plata por una causa penal por una brutal paliza que había sufrido un joven en el boliche Ananá de la ciudad balnearia. En ese legajo, prestó declaración y quedó en libertad.

Por la golpiza en el boliche habían sido detenidos dos jóvenes más: Gabriel Galvano y Andrés Guillermo Bracamonte, alias “Andresito”, hijo de Andrés Bracamonte, por entonces jefe de la barra brava de Rosario Central, quien fue asesinado en noviembre de 2024 en las inmediaciones del estadio de Rosario Central, en un ataque que se presume que cometió la banda narco conocida como Los Menores.

Actualmente, Matías Belloso se encuentra sin club luego de ser dado de baja por el Club Almirante Brown a mediados de junio de 2026.