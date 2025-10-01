Libra: Davis hizo responsable a Milei por el escándalo

Según el creador del token, el Jefe de Estado hizo una promesa de valor, que fue el fondeo de las pymes argentinas, y que al sacar ese tuit hizo caer el proyecto. Afirmó que él actuó de buena fe.

En una presentación ante los tribunales de Estados Unidos donde se investiga el cripto escándalo de LIBRA, Hayden Davis, el impulsor del token, se desvinculó de cualquier maniobra delictiva e hizo responsable al presidente Javier Milei de la caída de la criptomoneda.

En ese sentido, adjudicó toda la responsabilidad al jefe de Estado argentino en un escrito que más temprano que tarde podría ser utilizado por las querellas en la causa que tramita en Comodoro Py.

Al día siguiente de que se presentara ese escrito ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, en la comisión que se creó en el Congreso argentino para investigar el caso LIBRA se informó sobre una respuesta de la plataforma Binance que compromete al trader Mauricio Novelli.

En esa contestación, se precisaron maniobras por casi un millón de dólares entre la realización del Tech Forum y el lanzamiento de LIBRA en una wallet que se confirmó le pertenece al criptobro vinculado a Javier y Karina Milei.

La información surge de una respuesta que la plataforma exchange Binance envió al Parlamento. Se trata de un informe de alrededor de 200 páginas que compromete a varios de los involucrados en toda esta trama y está siendo analizado por los integrantes de la comisión.

Según trascendió, de esa respuesta surgiría que Novelli es el titular de una de las wallets que estuvo detrás del lanzamiento de LIBRA y que aportó fondos de forma anónima para hacer crecer la maniobra.

DAVIS Y EL ROL CLAVE A MILEI

El 29 de septiembre pasado, los abogados de Hayden Davis, su hermano Gideon, su padre Tom y la empresa Kelsier, que estuvieron detrás del lanzamiento de LIBRA, plantearon ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York la desestimación del reclamo civil de los demandantes, que son un grupo de víctimas del cripto escándalo.

En un escrito de 83 páginas, Davis apuntó directamente al presidente Javier Milei como responsable de lo sucedido. El líder libertario, que no es parte del proceso en los Estados Unidos, fue nombrado en 51 ocasiones.

De acuerdo a los abogados defensores de Davis, Mazin Sbaiti y Cris Armenta, la denuncia carece por completo de cualquier declaración afirmativa específica hecha públicamente por Hayden Davis antes de cada lanzamiento que una persona razonable consideraría significativa para decidir si comprar M3M3 o LIBRA2. Los letrados sostienen que si algún inversor se inclinó por LIBRA, fue por el accionar de Milei.

“Incluso si Davis supuestamente hubiera insinuado que el lanzamiento de LIBRA contaba con el apoyo del presidente Milei, no hay ninguna acusación de que Milei no apoyara el lanzamiento”, agregaron los abogados. E indicaron: “Si los inversores confiaron en alguna declaración expresa, fueron las verdaderas declaraciones de Milei, no ninguna declaración falsa de Davis o cualquier otro solicitante”.

En esa línea, señalaron: “Por supuesto, las decenas de miles de inversores que intercambiaron valiosos activos digitales por tokens LIBRA tras la publicación de la primera publicación del presidente Milei en X aparentemente lo hicieron porque creían que el token y el proyecto Viva La Libertad estaban ‘afiliados y apoyados por la administración de Milei'”.

La referencia es al posteo de Milei del 14 de febrero pasado, cuando promocionó el lanzamiento del token LIBRA, todo indica que con información privilegiada: “La Argentina Liberal Crece!!! Este proyecto privado se dedicará a incentivar el crecimiento de la economía argentina, fondeando pequeñas empresas y emprendimientos argentinos. El mundo quiere invertir en Argentina”.

A partir del posteo de Milei, LIBRA pasó de no valer nada a multiplicar su valor exponencialmente, lo que llevó a sus principales impulsores –que habían pergeñado la maniobra- a retirar ganancias millonarias con rapidez.

Esta maniobra derivó en el derrumbe de su cotización, lo que hizo perder miles y hasta millones de dólares a inversores que creyeron que detrás de este token había realmente un proyecto serio y no una megaestafa.

Para los defensores de Davis, el derrumbe del proyecto se debió a que Milei bajó su posteo cuando se multiplicaron las denuncias de que se trataba de una estafa. Algo difícil de creer, sobre todo, conociendo el historial de la familia Davis.

Con ese norte, en otro pasaje de su escrito, los abogados sostuvieron: “La demanda admite que Milei apoyó el lanzamiento, hasta que cambió de opinión. Y que la única declaración pública explícita de respaldo provino del propio Milei, y que no hay nada que sugiera que, en el momento en que se emitió, el apoyo fuera menos que genuino”.

Centralmente lo que sostuvo Davis es que él, si bien impulsó LIBRA, no fue parte de una maniobra de rug pull, que es una operación por la que los desarrolladores de un proyecto promueven un token para atraer inversiones y, una vez que acumularon una cantidad significativa de fondos, retiran abruptamente todo el capital que poseen, abandonando el proyecto y dejando a los inversores con tokens sin valor.

Lo que dice Davis es que Milei hizo una promesa de valor, que fue el fondeo de las pymes argentinas, y que al sacar ese tuit hizo caer el proyecto. Afirmó que él actuó de buena fe y en ningún momento se refirió a que haya existido delito u estafa.