Licitan un nuevo tramo de la obra del Paseo Costero

El acto se desarrolló en horas del mediodía, con la presencia del secretario de Coordinación de Gabinete, Gustavo Fita; el titular de la cartera de Infraestructura y Obras Públicas, Maximiliano López; la presidenta de la Vecinal, Romina Silva; los concejales electos Ezequiel Cufré, Gabriela Simunovic, Ariel Montenegro y Mariela Aguilar; vecinalistas; y representantes de distintas instituciones.

Durante la ceremonia, se concretó la apertura de sobres correspondiente a la Licitación Pública 189/2023, correspondiente a la obra “Senda peatonal y bicisenda entre calle Juan Bilbao y Mirador El Escondido”, que marcará la continuidad del paseo costero del barrio. La misma, cuenta con un presupuesto oficial de $647.490.043,88 y un plazo de ejecución de 180 días corridos.

Al respecto, el intendente manifestó: “siento una profunda emoción por haber ingresado a este edificio, que significa hacer realidad un sueño y cumplir con un compromiso que tomamos con un barrio inmensamente importante, pero que durante mucho tiempo fue un ícono de muchas cosas del Comodoro que nosotros que quisimos transformar”.

“Stella Maris era un barrio rodeado del basural, contaminado, con graves problemas sanitarios y con un impacto ambiental catastrófico. Hoy, vemos que viene transformándose de una forma muy fuerte, con el 100% de las mensuras terminadas y sus redes de agua, cloaca y gas casi completadas, incluso ayudamos a más de 120 familias en la instalación de redes internas de gas, además de la plaza 20 de Junio, que inauguramos tiempo atrás”, sostuvo.

Sobre la nueva sede de la Vecinal, indicó que “es una de las más lindas de Comodoro, es amplia y permitirá realizar muchas actividades y talleres, entre ellos uno muy importante como las trayectorias escolares, ya que cuenta con aulas, pero también podrán utilizarla nuestros productores replicando las ferias que hacen en zona norte. El trabajo que ha realizado la empresa es muy bueno”.

Por otro lado, el jefe comunal se refirió a la continuidad del paseo costero, al señalar: “se trata de un proyecto hermoso que elaboraron nuestras arquitectas del área de Planeamiento Urbano, con Marina Villelabeitia a la cabeza”.

“Teníamos el deseo de terminar de unir nuestra costa desde el arroyo La Mata con el paseo costero de barrio Stella Maris y, desde allí, al sector de la ex Proveeduría. De esta manera, tendremos la costa completa de nuestra ciudad conectada y de cara al mar, para que sea pueda disfrutada por todos”, enfatizó.

En ese orden, expresó: “todo esto es posible porque contamos con vecinalistas que trabajan en serio y hacen nuestra tarea más sencilla, como lo hizo Romina y el equipo de la Vecinal, que tuvieron un rol esencial para que las familias tengan los servicios, pavimento y muchas obras que mejoran la calidad de vida”.

Finalmente, Luque remarcó: “inauguramos más de 520 obras, que las empezamos y las terminamos: son datos, no relatos. No somos dueños de la ciudad, simplemente somos quienes tenemos la obligación de ponerla en el lugar que se merece y creo que vamos camino a ello, por eso les pedimos a los vecinos que no bajen los brazos, que exijan y que trabajen”.

Mientras, el secretario de Infraestructura y Obras Públicas, Maximiliano López, destacó: “este es un día que marca la impronta que le dio Juan Pablo a la gestión para resolver los problemas de la gente, con toda la dedicación y el compromiso con cada uno de los barrios de Comodoro Rivadavia”.

En referencia al nuevo tramo del paseo costero, describió: “forma parte del proceso de poner de Comodoro de cara al mar, con la convicción de que la ciudad merece ser vivida. Quedó demostrado que los comodorenses disfrutan de los espacios públicos y seguimos avanzando por ese camino”.

TRES DECADAS DE ESPERA

Para cerrar, la presidenta de la Vecinal Stella Maris, Romina Silva, ponderó: “veníamos atendiendo en nuestro domicilio y hoy, después de más de 30 años, contamos con espacio propio. Agradecemos a Juan Pablo y de todo el equipo municipal, que nos acompañó todo este tiempo”.

“Ya tenemos la casa que no es de la Vecinal, sino de todo el barrio. Esto nos permitirá fortalecer a muchos jóvenes y acompañar a la gente adulta; no teníamos un espacio dónde contener a nuestros vecinos y hoy tienen un lugar donde reclamar, sugerir y hacer actividades”, resaltó.

Por último, la vecinalista sostuvo: “tenemos un lindo grupo de tareas junto con todas las instituciones y vamos a seguir de esta manera: trabajando por el barrio, por nuestros vecinos y por los niños y los jóvenes, que necesitan de estas posibilidades que podemos brindarles”.