La historia de este legendario Guardián Espacial nos es presentada como una apasionante aventura intergaláctica. “El mundo de Buzz siempre me ha fascinado”, ha declarado el director Angus MacLane. “En ‘Toy Story’ se vislumbraba apenas la historia de este Guardián Espacial y siempre quise explorar ese mundo más a fondo. ¿Qué película vio Andy para desear tener un juguete de Buzz Lightyear? Esta es la pregunta que formulé al presentar el proyecto de ‘Lightyear’ y yo quería ver esa película. Y he tenido la suerte de hacerlo realidad”.

Todo despegó para Pixar con Buzz Lightyear, el día en que el juguete llegó a la casa de Andy y puso la vida de Woody y compañía patas arriba. “Toy Story” (1995) fue el “Blancanieves y los Siete Enanitos” de la empresa y de la animación digital. John Lasseter animó un grupo de juguetes, entre otras cosas, porque la tecnología no estaba lo suficientemente desarrollada para atreverse con las texturas de la carne y los huesos. Veintisiete años después, el panorama ha cambiado. Pixar pertenece a la Disney y ha mostrado ser capaz de animar a seres humanos como nadie. Así que era una decisión tan atrevida como natural volver al personaje con el que empezó todo para narrar los orígenes “reales” de Buzz Lightyear.

Buzz Lightyear llegó al cuarto de Andy pensando que era un astronauta real llegando a un planeta alienígena. Y no era porque estaba loco, sino porque estaba inspirado en un personaje “real” y todavía no sabía que era un juguete. ¿Quién era Buzz antes de toparse con el vaquero y sus amigos? “Toy Story” no nos contó su historia, pero por fin vamos a saber la verdad detrás del personaje. “Toy Story 2” nos permitió ver un poco más de la historia de Woody y de la caricatura que inspiró toda una colección de juguetes y objetos, pero el pasado de Buzz era un misterio y pronto tendremos más respuestas.

“La expresión ‹un sueño hecho realidad› se oye mucho, pero nunca antes había significado tanto para mí”, declaró Chris Evans cuando le confirmaron que iba a prestar su voz a Buzz en el audio original en inglés de esta película. “Todos los que me conocen saben que me apasionan las películas de animación. Todavía no me creo que vaya a formar parte de la familia Pixar y trabajar con unos artistas que tienen un talento increíble y cuentan historias como nadie sabe hacerlo. Verlos trabajar es pura magia. Me pellizco a diario para convencerme de que no estoy soñando”.

“Para que quede claro, este no es el juguete de Buzz Lightyear”, ha enfatizado Evans. “Esta es la historia del origen del Lightyear humano en el que se basa el juguete”. El nombre de Buzz fue inspirado por el astronauta Buzz Aldrin del Apolo 11, conocido por ser la segunda persona en caminar sobre la Luna. Buzz Aldrin reconoció el tributo cuando sacó una pulsera de Buzz Lightyear durante un discurso en la NASA. De acuerdo con una entrevista realizada a los productores de Pixar en Entertainment Weekly, el personaje fue llamado provisionalmente Lunar Larry, hasta que decidieron rebautizarlo utilizando términos espaciales como los años luz.

Título original: Lightyear

Género: Animación, ciencia ficción, aventura

Origen: USA Año: 2022

Formato: 2D

Duración: 1 hora, 45 Min. Calificación: Apta para todo público

Ficha Técnica:

Dirección: Angus MacLane, Paul Conrad

Guión: Pete Docter, Jason Headley y Angus MacLane en base a ‹‹Toy Story››, de John Lasseter

Producción: Galyn Susman, Pete Docter

Música: Michael Giacchino

Fotografía: Jeremy Lasky, Ian Meggiben Montaje: Anthony Greenberg

Voces originales:

Chris Evans (Buzz Lightyear), Keke Palmer (Izzy), Peter Sohn (Sox), Dale Soules (Steel), Taika Waititi (Morrison), James Brolin (Emperador Zurg), Laurie Metcalf (Sra. Davis)