Linares aseguró que trabajará para tener un PJ con un rol protagónico

Carlos Linares fue elegido presidente del Partido Justicialista (PJ) Chubut de forma unánime. El exintendente de Comodoro Rivadavia sostuvo que trabajará para tener un PJ con un rol protagónico y decisivo acompañado de los militantes. “Quiero saludar y agradecer a mi amigo compañero (Ricardo) ‘el negro’ Mutio que se puso al frente de un lugar que no es fácil. Tenemos que hacernos cargo todos que a veces lo hemos dejado solo y que no lo hemos acompañado todo lo que tuvimos que acompañar. Esperemos entre todos poder subsanar todos los inconvenientes que tuvo el Partido Justicialista”, sostuvo el también precandidato a senador por Chubut.

“El Partido Justicialista tiene que tener un rol protagónico decisivo. De nada sirve tener un presidente sino tenemos un rol protagónico en las definiciones de la política. Acá es cuando nos tenemos que encolumnar, pero no a las decisiones de un presidente, pero sí a las de un debate interno del PJ. Por eso nos tenemos que expresar en cada cosa que está pasando. En el rol que nos puso la sociedad. Hoy nos puso en ser oposición de un Gobierno provincial que está alineado a un Gobierno nacional y acompañar a todos los intendentes que tenemos en la provincia”, consideró.

Linares le agradeció a la militancia y a los dirigentes Norberto Yahuar, José Arrechea, y Alberto Parada por permitir que el PJ siguiera funcionando. “En el peronismo tenemos la obligación de militar los 365 días del año y que no termine en una elección partidaria y porque nos enojamos según el cargo que ocupemos porque tenemos dos desafíos muy importantes es el 2021 y otro más importante en el 2023”, destacó.

“Tenemos que debatir un tema urticante como es la megaminería y propongo el rechazo de esta ley que propone la provincia. Esa ley tiene que ser mirada estudiada, consensuada y debatida entre todos. No pueden esas leyes sin el consenso social. Entre todos por el sí y por el no. Yo no creo en esos que van a quemar casa de gobierno o aquellos que están apurados por cierta situaciones. Yo creo que el debate de una ley que va a tomar la provincia”, agregó.

El flamante presidente del PJ subrayó: “vamos acompañar a este Gobierno nacional. A los que estamos convencidos que este es el gobierno del pueblo. Le pido el acompañamiento y que seamos críticos cuando tenemos que ser críticos y que seamos honestos en el pensamiento”.

“Nos han elegido los compañeros porque estamos convencidos que tenemos que hacer un peronismo grande y acompañar vamos a fortalecer cada uno de los municipios y cada uno de los consejos de localidad y a cada uno de los diputados y senadores. Tenemos mucho por debatir y pensar y pedir que nos respeten a nivel nacional. La provincia necesita que nos respeten y lo podemos debatir con todos, pero necesitamos ser respetados con las necesidades de los chubutenses”, determinó.

“Voy a hacer todo para estar a las alturas de este enorme compromiso. Agradecer la confianza y trabajar haciendo lo que más nos gusta que es militar en el diálogo franco con cada uno de los militantes de la provincia del Chubut. Honrado y vamos a trabajar por este peronismo unido que va a ir por grandes logros en el 2021 y en el 2023”, afirmó Linares.