Lionel Messi: "vine a Miami a seguir disfrutando del fútbol"

El crack argentino Lionel Messi, futbolista del Inter Miami, habló este jueves en conferencia de prensa donde analizó su presente personal tras su llegada al club, además de la actualidad del equipo, recientemente clasificado a la final de la Leagues Cup.

"Mi decisión pasó por muchísimas cosas. Lo pensamos y decidimos con mi familia, todos fueron parte de la decisión. Vine acá a jugar a seguir disfrutando del fútbol que es lo que me gustó toda la vida, y elegí ese lugar por eso sobre todas las cosas. Hoy te puedo decir que estoy muy feliz, no solo por lo deportivo sino por mi familia, cómo vivimos el día a día, cómo disfrutamos de la ciudad y el recibimiento de la gente que fue extraordinario desde el primer día, no solo en Miami sino en EEUU en general. Nos tocó ir a Dallas de visitante y el trato de la gente fue espectacular hacia mí, así que agradecido del momento que estoy viviendo".

El ex jugador del Paris Saint Germain de Francia también habló sobre el presente de su nuevo equipo que está listo para jugar la final de la Leagues Cup.

"Cuando llegué fue con mucha ilusión, felicidad y ganas de seguir obteniendo resultados como lo hice en toda mi carrera deportiva. Si bien fue una gran sorpresa que hoy estemos a punto de jugar una final para la gente que no nos ve entrenar ni en el día a día, nos habíamos preparado para esto, para competir e intentar lograr este título porque nos veíamos capaces. El equipo hizo un crecimiento muy grande sobre todo después de la llegada del "Tata" (el DT Gerardo Martino) y estamos muy felices de poder haber cumplido el primer objetivo que es la clasificación a la Concachampions y ahora poder disputar una final".

"Desde que empezó la Leagues Cup sabíamos que iba a ser un comienzo de cero por el nuevo entrenador, los nuevos jugadores como yo, pero nos adaptamos bien gracias a la ayuda de los compañeros que ya estaban. Sabíamos que era una posibilidad de cambiar las cosas después de los últimos resultados en la MLS y era una linda oportunidad para fijarnos objetivos difíciles para competir. Nos tocó contra equipos mexicanos que tienen un nivel muy bueno, la liga es muy competitiva y con grandes jugadores a nivel mundial. Los equipos de Estados Unidos demostraron que le pueden competir de igual a igual y que tienen un grandísimo nivel. Se dieron las cosas así y hay que aprovechar para seguir creciendo".

"Sería increíble ser campeón para la gente y para el mismo club que está apostando a seguir creciendo, a seguir teniendo un cambio grande, a ser un equipo referente. Ganar títulos ayuda muchísimo, y sería impresionante. Es muy lindo cómo la gente de Inter viene cada partido, es un club muy joven y poder conseguir nuestro primer título sería hermoso para todos".

LA ADAPTACION

"Me siento muy feliz. Lo dije desde el principio, es un lugar al cual elegí venir y quería estar, fue una decisión que tomamos con tiempo y fue más fácil de lo que pensábamos; de Barcelona a París fue más complicado. Mi salida a París fue de un día para otro, no algo que yo deseaba, y desde lo deportivo es todo lo contrario a lo que me está pasando hoy acá. Pasó por ahí también el acostumbrarme rápido a un lugar diferente. Todavía nos estamos intentando acomodar, hace un mes y medio que estamos. No tenemos la casa, donde nos vamos a quedar definitivamente. Fue muy fácil porque mi llegada fue a un lugar al que estábamos convencidos de venir y la gente lo hizo muy fácil, tanto desde el club como la afición o la gente que me encuentro día a día en la calle, la ciudad en la que estamos que es espectacular y hace que puedas vivir el día tranquilo y con mucha felicidad y en eso estamos, terminando de acomodarnos. Ya había estado, no me sorprendió el país ni la ciudad. Sabía de lo que se trataba, la gente y cómo era. Estoy feliz disfrutando de esta nueva etapa y disfrutando de la experiencia de vivir en este país que es algo que siempre tuve en mente".

"El recibimiento fue algo impresionante desde mi llegada, es una ciudad de muchos latinos y eso hace que sea fácil todo. El latino es mucho más cercano, demostrativo, todo el tiempo te está mostrando cariño, cercanía y eso creo que es lo más importante, lo más sano para acomodarte y disfrutar de lo que uno hace".

Sobre su llegada al Inter Miami, el capitán de la Selección Argentina expresó:

"Venía de un mes de vacaciones y al principio me costó un poco el día a día, los entrenamientos, los partidos y el calor. Pero me fui adaptando y me siento muy cómodo también, uno nunca se termina de adaptar a este clima porque hablo con compañeros que han vivido toda la vida acá y aún lo sufren. Creo que hemos aprendido a convivir con eso y a llevarlo de la mejor manera. No tengo ningún problema con eso ni con las canchas sintéticas, hice todas mis inferiores en césped sintético, toda mi vida jugué ahí. Es verdad que pasó mucho tiempo pero no tengo problema en adaptarme otra vez", afirmó.

Respecto a la nominación al Balón de Oro, el ex atacante del Barcelona de España sostuvo: "Si bien es un premio muy importante, nunca le di tanta importancia. Para mí lo más importante fue lo colectivo, lo grupal. Menos después de haber conseguido el Mundial que me faltaba, el premio más grande fue ese. Hoy disfruto de mi momento y no lo pienso. Si llega bien y sino, no pasa nada. Tuve la suerte de haber conseguido todos mis objetivos durante mi carrera, ahora tengo nuevos con este club. Para eso vine".