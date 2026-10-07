Lionel Scaloni: "Messi deja un legado increíble e irrepetible"

El técnico de la Selección Argentina de fútbol habló en conferencia de prensa tras el partido despedida de Lionel Messi, el emblema y capitán de la “Albiceleste”.

neEl director técnico de la Selección Argentina de fútbol, Lionel Scaloni, siguió emocionado tras la despedida del astro argentino Lionel Messi del seleccionado, sobre quien afirmó que “no va a haber ninguno igual”.

Scaloni vivió “un día muy emotivo y a su vez triste”, además de afirmar que fue “un sueño” para él haber tenido la posibilidad de dirigirlo.

Lionel Messi decidió ponerle punto final a su carrera con la Selección en la noche de este martes, con un amistoso internacional ante Benín con el que selló 21 años con los colores albicelestes, con 208 partidos disputados y 126 goles, récord en ambos apartados.

En una conferencia de prensa breve que estuvo marcada por la tristeza en el ambiente, en la que Scaloni se despidió finalmente de Messi como jugador suyo, el director técnico campeón del Mundo en Qatar 2022 y bicampeón de América comentó sentir “agradecimiento eterno” por todo lo que le el “10” le ha dado al país.

Luego de valorar que “defendió la camiseta" como el mejor, Scaloni comentó que fue un “sueño” para él haberlo dirigido, algo que le dijo este martes en el vestuario, delante de toda la delegación argentina.

“Fue el mejor en 20 años de carrera y todavía lo sigue siendo. Tiene todo merecido” continuó el DT, que también aseguró que “no verlo más va a ser triste”, ya que deja “un legado increíble” e irrepetible, aunque la Selección debe “continuar sin él”.

Sin dar novedades sobre su renovación, el director técnico dejó claro que la camada de jugadores jóvenes que se sumó a la convocatoria del seleccionado en la culminada fecha FIFA le aportó “frescura y juego por afuera” al plantel, en amistosos que no fueron del “nivel” que él hubiera querido, aunque igualmente sirvieron para entrenar conceptos y asociaciones.

Por último, el pujatense comentó también que no era un partido fácil para los compañeros del astro, ya que estaban “nerviosos ante una noche muy especial”, y sentenció: “Hay que vivirlo para entender lo que es tener de tu lado a Messi. Esa aura no se la vi a nadie en mi vida”.