Llega a juicio el operativo militar que terminó con la muerte de la hija de Rodolfo Walsh

“Ustedes no nos matan, nosotros elegimos morir”, les gritó María Victoria Walsh a los militares que en la calle, con tanquetas y francotiradores, habían rodeado la casa del barrio de Villa Luro donde la joven se había reunido con otros cuatro integrantes de la Secretaría Política de Montoneros. Los cinco murieron aquel 29 de septiembre de 1976, un día después de que ella cumpliera apenas 26 años, en un caso que quedó grabado en la historia como la ”Masacre de la calle Corro”.

Casi medio siglo después, el próximo 11 de febrero, el brutal operativo represivo que terminó con la vida de la hija del escritor y periodista Rodolfo Walsh y de sus compañeros militantes Alberto Molinas, Ignacio Bertrán, Ismael Salame y José Coronel, llegará a juicio en el Tribunal Oral Federal N°7 de la Ciudad de Buenos Aires.

En el banquillo de los acusados estarán seis exmilitares del Grupo 101 de Artillería Antiaérea del Ejército: Carlos Alberto Orihuela, Ricardo Grisolía, Gustavo Antonio Montell, Guillermo César Viola, Héctor Eduardo Godoy y Danilo Antonio González Ramos. Todos acusados de represión ilegal y terrorismo de Estado.

El caso estuvo más de 10 años en instrucción y tres esperando ser elevado a juicio.

LA MASACRE DE LA CALLE CORRO

El 29 de septiembre de 1976, el barrio de Villa Luro fue escenario de un despliegue militar sin precedentes. Bajo las órdenes del coronel Roberto Roualdes, efectivos del Ejército, Gendarmería y Policía Federal rodearon la casa de Corro 105 con tanquetas, camiones y francotiradores apostados en los techos. Allí estaban Victoria Walsh, junto a su hija de un año, y otros cuatro militantes.

El ataque fue feroz. Durante casi dos horas los represores usaron fusiles FAL y lanzagranadas para arrasar con el lugar. Los cinco militantes intentaron resistir, pero la diferencia de fuerzas era abrumadora.

Victoria sabía que no tenía escapatoria. Fue entonces cuando, en camisón como estaba, se asomó por la terraza y en voz alta afirmó: “Ustedes no nos matan. Nosotros elegimos morir”. Tanto ella como sus compañeros se llevaron una pistola a la sien y se quitaron la vida.

En el mismo procedimiento, las fuerzas detuvieron de manera ilegal a una familia que apoyaba al grupo: Lucy Matilde Gómez de Mainer, Juan Cristóbal Mainer, Maricel Marta Mainer y Ramón Alcides Baravalle. Estas cuatro personas permanecieron en cautiverio en distintos lugares y, tiempo después, recuperaron la libertad.

La hija de Victoria, una bebé en ese momento, sobrevivió y fue recuperada por la familia de su padre, Emiliano Costa, quien estaba preso desde 1975 por su militancia en Montoneros.

JUICIO POR LA MEMORIA Y LA VERDAD

Casi 50 años después, empezará el juicio por la Masacre de la calle Corro y se cree que podría extenderse hasta fines de este año.

Se trata de un nuevo capítulo, no solo en la búsqueda de justicia para las víctimas, sino que también pone en el centro del debate la memoria, la verdad y la necesidad de no olvidar los crímenes de la dictadura.

Según confirmó el sitio Fiscales.gob.ar, el debate estará a cargo del Tribunal Oral Federal N°7 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, integrado por Fernando Canero, Enrique Méndez Signori y Germán Castelli, con la intervención del fiscal Félix Crous, y contará con el testimonio de exsoldados conscriptos que participaron del operativo.

Como todos los juicios por delitos de lesa humanidad, el proceso será oral y público. Cualquier persona mayor de 18 años podrá presenciar las audiencias.

UN PADRE ATRAVESADO POR EL DOLOR

La muerte de su hija devastó a Rodolfo Walsh, quien ya vivía en la clandestinidad y era perseguido por la dictadura. Cuando se cumplieron tres meses del brutal operativo, escribió una carta desgarradora en la que relató el coraje y la dignidad de Victoria en sus últimos momentos.

“Hoy se cumplen tres meses de la muerte de mi hija, María Victoria, después de un combate con fuerzas del Ejército. Sé que aquellos que la conocieron la han llorado. Otros, que han sido mis amigos o me han conocido de lejos, hubieran querido hacerme llegar una voz de consuelo. Me dirijo a ellos para agradecerles, pero también para explicarles cómo murió Vicki y por qué murió.

“El comunicado del Ejército que publicaron los diarios no difiere demasiado, en esta oportunidad, de los hechos. Efectivamente, Vicki era oficial 2° de la Organización Montoneros, responsable de la prensa sindical, y su nombre de guerra era Hilda. Efectivamente, estaba reunida ese día con cuatro miembros de la Secretaría Política que combatieron y murieron como ella.

“(...) Nos veíamos una vez por semana, cada quince días. Eran entrevistas cortas, caminando por la calle, quizá diez minutos en el banco de una plaza. Hacíamos planes para vivir juntos, para tener una casa donde hablar, recordar, estar juntos en silencio. Presentíamos, sin embargo, que eso no iba a ocurrir, que uno de esos fugaces encuentros iba a ser el último, y nos despedíamos simulando valor, consolándonos de la anticipada partida.

“Mi hija no estaba dispuesta a entregarse con vida. Era una decisión madurada, razonada. Conocía, por infinidad de testimonios, el trato que dispensan los militares y marinos a quienes tienen la desgracia de caer prisioneros: el despellejamiento en vida, la mutilación de miembros, la tortura sin límite en el tiempo ni en el método, que procura al mismo tiempo la degradación moral, la delación. Sabía perfectamente que en una guerra de esas características, el pecado no era no hablar, sino caer. Llevaba siempre encima una pastilla de cianuro, la misma con que se mató nuestro amigo Paco Urondo, con la que tantos otros han obtenido una última victoria sobre la barbarie.

“El 28 de setiembre, cuando entró en la casa de la calle Corro, cumplía 26 años. Llevaba en brazos a su hija porque a último momento no encontró con quién dejarla. Se acostó con ella, en camisón. Usaba unos absurdos camisones blancos que siempre le quedaban grandes.

“A las siete del 29 la despertaron los altavoces del Ejército, los primeros tiros. Siguiendo el plan de defensa acordado, subió a la terraza con el secretario político, Molina, mientras Coronel, Salame y Beltrán respondían al fuego desde la planta baja. He visto la escena con sus ojos: la terraza sobre las casas bajas, el cielo amanecido, y el cerco. El cerco de 150 hombres, los FAP emplazados, el tanque. Me ha llegado el testimonio de uno de esos hombres, un conscripto: ‘El combate duró más de una hora y media. Un hombre y una muchacha tiraban desde arriba. Nos llamó la atención la muchacha porque cada vez que tiraba una ráfaga y nosotros nos zambullíamos, ella se reía’”.

“He tratado de entender esa risa. La metralleta era una Halcón y mi hija nunca había tirado con ella, aunque conociera su manejo por las clases de instrucción.

“Las cosas nuevas, sorprendentes, siempre la hicieron reír. Sin duda era nuevo y sorprendente para ella que ante una simple pulsación del dedo brotara una ráfaga y que ante esa ráfaga 150 hombres se zambulleran sobre los adoquines, empezando por el coronel Roualdes, jefe del operativo.

“A los camiones y el tanque se sumó un helicóptero que giraba alrededor de la terraza, contenido por el fuego.

“De pronto, dice el soldado, hubo un silencio. ‘La muchacha dejó la metralleta, se asomó de pie sobre el parapeto y abrió los brazos. Dejamos de tirar sin que nadie lo ordenara y pudimos verla bien. Era flaquita, tenía el pelo corto y estaba en camisón. Empezó a hablarnos en voz alta pero muy tranquila. No recuerdo todo lo que dijo. ‘Ustedes no nos matan’, dijo el hombre, ‘nosotros elegimos morir’. Entonces se llevaron una pistola a la sien y se mataron enfrente de todos nosotros’”.

“Abajo ya no había resistencia. El coronel abrió la puerta y tiró dos granadas. Después entraron los oficiales. Encontraron a una nena de algo más de un año, sentadita en una cama, y cinco cadáveres.

“En el tiempo transcurrido he reflexionado sobre esa muerte. Me he preguntado si mi hija, si todos los que mueren como ella, tenían otro camino. La respuesta brota de lo más profundo de mi corazón y quiero que mis amigos la conozcan.

“Vicki pudo elegir otros caminos que eran distintos sin ser deshonrosos, pero el que eligió era el más justo, el más generoso, el más razonado. Su lúcida muerte es una síntesis de su corta, hermosa vida. No vivió para ella: vivió para otros, y esos otros son millones. Su muerte sí, su muerte fue gloriosamente suya, y en ese orgullo me afirmo y soy yo quien renace de ella.

“Esto es lo que quería decir a mis amigos y lo que desearía de ellos es que lo transmitieran a otros por los medios que su bondad les dicte”.

Fuente: Cuadernos de Militancia Nº 4, Rodolfo Walsh.