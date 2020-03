Llevó a su hija al primer día de clases y se encontró con el hombre que lo encañonó

Meses atrás un hombre sufrió un violento robo en el interior de su hogar, donde fue apuntado con un arma y vivió horas de tensión “por suerte estaba solo y tuve que pasar un mal momento”, señaló a El Patagónico la víctima.

Al haber sufrido otros robos y ver que la Justicia no avanza en estos casos, el hombre descartó realizar la denuncia correspondiente y mejoró la seguridad de su hogar para no volver a tener estos inconvenientes.

Pero el día de ayer, para sorpresa de la víctima se encontró con el hombre que lo encañonó en el inicio de clases cuando se prestó a llevar a su hija a su primer día de clases en una escuela del radio céntrico (se preserva ese dato para evitar identificar a la víctima).

En ese momento observó que el hombre saludaba a la directora y fue a comentarle la situación que había vivido “la mujer no me quiso dar el nombre del que me robó y decidí no dejar a mi hija en esa escuela”.

En horas de la tarde la esposa de la víctima decidió ir a la institución para buscar una solución “nos dijeron que lo mejor sería que la cambiemos de escuela, por eso estoy haciendo los trámites para poder hacer el cambio, no hay garantías para mi familia”.