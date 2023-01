Lluvia de críticas a Bullrich por el inglés usado en la denuncia ante la DEA

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, se volvió blanco de críticas por la denuncia que presentó ante la DEA contra Nicolás Maduro, en la que reportó la posible presencia del presidente de Venezuela en Argentina por la CELAC. El escrito fue presentado en inglés y luego compartido en las redes sociales, donde los usuarios se encargaron de lapidar a la dirigente opositora por la traducción.

“I want to report the presence of Nicolas Maduro in the summit of CELAC in Buenos Aires during this Tuesday 24 of January. Argentina and the United States have an agreement sign in 1998 based in penal cooperation”, comienza diciendo la denuncia que fue compartida por Damián Arabia, uno de los asesores de Bullrich.

De esta manera, el texto presentado por Bullrich se vuelve un poco más complejo en su traducción, ya que asegura: “Because of this agreement is posible to detain Maduro in Argentina in the participation in the international organized Crime in the ‘Cartel de los Solres’”.

“Quién escribió eso”, reaccionó un usuario, mientras que otro pidió que “echen” a la persona que redactó el texto. En esa línea, otro la definió como una “aberración lingüística”.

En los fragmentos, lo que intenta reportar Bullrich es la supuesta llegada próxima de Maduro en el marco de la cumbre de la CELAC, así como también resalta un acuerdo entre ambas naciones relacionado con la cooperación en el fuero penal. Por esto mismo, sostiene que “es posible” detener a Maduro en Argentina por su “participación” con un cartel de narcotráfico en el que participaría el Gobierno y las Fuerzas Armadas de Venezuela.

Además de criticar duramente la redacción, algunos usuarios comenzaron a cuestionar si se trataba de una “denuncia formal”.

Uno de los errores que detectaron los internautas es cómo se refiere a la fecha en la denuncia, ya que la forma correcta sería: “January 24th 2023”. Por otro lado, la utilización de la preposición “because of” no debería utilizarse al inicio de una oración.

La carta firma con la siguiente frase: “Dr Patricia Bullrich. President PRO party. Former Minister of Security”. En consecuencia, la traducción al inglés de “partido del PRO” generó varias risas en las redes sociales debido a que también la palabra significa fiesta”.

“Igual chequeen el inglés la próxima, de onda”, contestó una usuaria de Twitter, al tiempo de que otro pidió: “Si van a hacer escritos en inglés, mínimo escríbanlos bien”. Así, recomendaron “pagar un profesor de inglés”. “Lo bueno es que no debe haber pasado absolutamente nada porque en la embajada todavía están tratando de entender qué quiso decir”, escribió otra cuenta.