Lluvias aisladas y chaparrones para todo el miércoles

Se esperan chaparrones y lluvias aisladas durante la jornada, con temperaturas moderadas y una mejora progresiva hacia el fin de la semana.

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este miércoles 4 de febrero en Comodoro Rivadavia un día marcado por la inestabilidad. La temperatura mínima será de 11 grados y la máxima alcanzará los 18, en un contexto de chaparrones y lluvias aisladas que podrían registrarse en distintos momentos de la jornada.

De cara al jueves 5, las condiciones comenzarían a estabilizarse. La madrugada aún podría presentar alguna precipitación aislada, aunque con baja probabilidad, mientras que el resto del día se mantendría con cielo parcialmente nublado. Las temperaturas se moverán en un rango similar al del miércoles, con una máxima prevista de 18 grados.

El viernes 6 se perfila como la jornada más favorable del período. El cielo permanecerá entre parcialmente y algo nublado, sin probabilidad de lluvias, y se espera un ascenso térmico más marcado, con una mínima cercana a los 16 grados y una máxima que podría llegar a los 23, consolidando una mejora en el tiempo hacia el cierre de la semana.