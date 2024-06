Lo acusan porque su pitbull mordió a una mujer

La jueza penal Ivana González autorizó la apertura de la investigación penal preparatoria en una causa por lesiones leves culposas y dio intervención al tribunal de Faltas de Gaiman respecto de la detención y cuidados de la mascota.

Fue durante una audiencia realizada este martes en una de las salas de audiencias de la Oficina Penal de Trelew, donde se resolvió la apertura de la investigación penal preparatoria en el marco de una causa en la que una persona está acusada del delito de lesiones leves culposas en carácter de autor.

De acuerdo con lo narrado por el procurador de la fiscalía, Mauro Quinteros, el hecho ocurrió el 6 de abril pasado, cuando el acusado, en una clara violación al deber de cuidado, dejó salir a la vía pública desde su domicilio del Barrio Productivas de Gaiman un perro de raza Pitbull, sin correa ni bozal.

En esas circunstancias una vecina del imputado, que transitaba por el lugar, sufrió el ataque del perro que, tras saltar sobre ella, la mordió a la altura de su cara, generándole heridas en esa zona, lo que le dejó cicatrices en el rostro aún visibles. Una persona que se encontraba en inmediaciones logró frenar la agresión del animal y la víctima pudo resguardarse.

El procurador de la fiscalía informó la existencia de una norma municipal que reglamenta la adopción y tenencia responsable de mascotas que establece entre otros requisitos que los perros deben salir a la vía pública con bozal y correa, con lo cual en este caso se violó ese deber de cuidado.

En razón de ello solicitó la intervención del Tribunal de Faltas de Gaiman y para ello requirió la declinación parcial de la competencia de la jueza González. También informó que el perro se encuentra, a raíz de esta situación, en el área de Zoonosis de aquella localidad y es visitado regularmente por su dueño, señaló una gacetilla de la Agenccia de Comunicación Judicial.

La abogada Bárbara Fernández, defensora particular del imputado, no se opuso a la apertura de la investigación y pidió a la magistrada que ordene la restitución del can a su familia ya que el perro lleva más de tres meses separado de él.

Tras escuchar a las partes, la magistrada, en primer lugar y en cuanto a lo relativo de la competencia jurisdiccional, coincidió con lo requerido por la fiscalía por cuanto la norma municipal así lo establece para casos de estas características y por esa razón deberá entender en cuanto a la restitución y las garantías para ello.

La jueza explicó que su intervención es por el delito de lesiones y por ello autorizó la apertura de la investigación preparatoria respecto al dueño del perro, por el plazo legal y conforme a la calificación escogida por el Ministerio Público Fiscal encuadrada en lesiones leves culposas y se atribuye al imputado en carácter de autor.

