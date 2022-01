Lo que hay que saber si vas a Chile por el Paso Futaleufú

Desde fines de diciembre, el paso fronterizo Futaleufú está abierto nuevamente. Más allá de las aperturas de la frontera entre Argentina y Chile por razones puntuales que hubo desde que comenzó la pandemia, ahora es mucho más amplia, pero surgieron ciertas dudas con los requisitos que deben cumplir quienes necesitan pasar por allí.

Según la información oficial, para entrar a Argentina tanto los argentinos como los extranjeros residentes en el país deben presentar un PCR negativo y el esquema de vacunación completo.

En el caso de los extranjeros que no residen en Argentina, son los mismos requerimientos pero se suman un seguro COVID para internación. Si no cuentan con la vacunación completa, deben presentar una nota consular donde se les permita el ingreso por cuestiones excepcionales, como por ejemplo humanitarias. Si eso está correcto, son aislados y tienen que hacerse un PCR al octavo día.

Lo mismo ocurre con argentinos y extranjeros residentes con el esquema incompleto. En estos casos, Gendarmería pone en conocimiento al Hospital de Trevelin o al Área Programática que supervisa el seguimiento. Asimismo, no hay topes de ingresos diarios a la Argentina y de acuerdo con lo que se informó, el paso se abrió el 5 de enero, volvió a hacerlo este viernes y las próximas fechas previstas son los días 12, 14, 19, 21, 26 y 28, de 9 a 15 horas.

ALLENDE LA FRONTERA

El país vecino tiene un tope que Argentina no para el acceso: hay un máximo de 60 personas por cada día que está habilitada la frontera Futaleufú. En cuanto a los requisitos para ingresar a Chile, a los residentes chilenos no se les exige el seguro COVID. Las personas con nacionalidad argentina deben tener seguro COVID de salud. Deben además completar el formulario en www.yomevacuno.cl(en esa página deben homologar las vacunas que recibieron en argentina con las chilenas y la página te otorga un PASE DE MOVILIDAD CHILENO, para ingresar a Chile) ese pase de movilidad tarda 8 días en ser otorgado. Asimismo, se exige PCR negativo de no más de 72 horas de antigüedad y llenar el formulario que está en www.c19.cl. Al ingresar se les hace otro test de antígeno, la persona debe esperar 20 minutos a que les den el resultado del test. También tienen que cumplir una cuarentena de 4 días. La entrada a Chile estuvo permitida el 4 y el 6 de enero, y volverá a habilitarse el 11, 13, 18, 20, 25 y 27 de 9 a 15 horas.