Lollapalooza: gran decepción por la ausencia de Blink 182

Blink-182 no podrá realizar su presentación en Lollapalooza 2023. Los integrantes de la banda anunciaron su baja en Lollapalooza a causa de una operación de urgencia del baterista Travis Barker: “Esto es devastador en muchos niveles, pero Travis va a mejorar y regresaremos los tres juntos y vamos a pasarla increíble junto a ustedes. Blink-182 los ama. Nos veremos pronto”.

El festival confirmó la incorporación de la banda Twenty One Pilots como uno de los artistas principales de la jornada del sábado 18 de marzo junto a Tame Impala, Jane´s Addiction, The 1975, Jamie XX, Fred Again.. y Melanie Martinez.

En redes sociales la ausencia del grupo de punk rock generó una catarata de quejas y anuncios de ventas de entradas para ese día, ya que muchos solo querían ir a ver a la banda californiana.