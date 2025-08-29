Loros barranqueros causan un apagón en Puerto Madryn

Un corte de energía eléctrica afectó a miles de usuarios este jueves en Puerto Madryn, luego de que un loro barranquero provocara un cortocircuito en una línea de media tensión.

Una insólita situación dejó sin luz a una parte de la ciudad de Puerto Madryn durante la tarde de este jueves. Un grupo de loros barranqueros se posó sobre una línea de media tensión cerca de la plaza de las calles Lavalle y Piedra Buena, y uno de ellos provocó un cortocircuito y una explosión.

El incidente causó la salida de la Celda 11, lo que dejó a miles de usuarios sin suministro eléctrico. La Cooperativa de Servicios Públicos (Servicoop) movilizó a su personal para solucionar el problema. Después de unas horas, la entidad informó que el servicio de energía se había restablecido en toda la ciudad.