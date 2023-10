Los All Blacks aplastaron los sueños de Los Pumas

La Selección Argentina dejó todo en el Stade de France, pero fue superada con categoría ante Nueva Zelanda por 44-6 y de esa manera se quedó sin final en el Mundial de Rugby que se juega en Francia: ahora deberán jugar el próximo viernes el partido por el tercer puesto frente al perdedor del duelo que este sábado jugarán Sudáfrica e Inglaterra.

En el comienzo, el seleccionado nacional comenzó con control de pelota y buscando imponer su juego en territorio neozelandés. De hecho, tuvo algunos acercamientos con peligro y se puso arriba en el marcador con un penal de Emiliano Boffelli.

Sin embargo, con el correr de los minutos, Nueva Zelanda se fue acomodando y pudo llevar adelante su plan, aprovechando la indisciplina de Los Pumas (terminaron el primer tiempo con ocho penales) y sacando ventaja en los puntos de contacto para llegar al ingoal.

En total, los de negro firmaron en tres oportunidades, por intermedio de Will Jordan, Jordie Barrett y Shannon Frizell para irse ganando por 20-6 (había descontado Boffelli con otro envío) al descanso.

En el complemento, la historia no cambió y, por el contrario, los All Blacks fueron creciendo cada vez más en su juego y encontraron rápidamente un nuevo try, ya que Aaron Smith apoyó cuando iban apenas 2 minutos.

Para ese entonces y con el 27-6 a su favor, el conjunto neozelandés se metió gran parte del partido en el bolsillo, no le permitió a Los Pumas reaccionar y, con los cambios y el aire fresco que llegó desde el banco de suplentes, marcó mayores diferencias en el desarrollo.

También plasmó esa distancia en el tanteador y llegaron nuevo tries por parte de Frizell y Jordan, que terminó la noche con tres conquistas, alcanzó un total de ocho y es ahora el tryman de la RWC 2023.

De esta forma, la Argentina volverá a jugar un partido por el tercer puesto como en las RWC 2007 y 2015, el próximo viernes también en el Stade de France, ante el perdedor de Inglaterra - Sudáfrica. Quien se quede con la segunda semifinal, claro, irá al día siguiente por el premio mayor frente a los All Blacks.

Síntesis

Nueva Zelanda 44 / Argentina 6

Nueva Zelanda: 1- Ethan de Groot, 2- Codie Taylor, 3- Tyrel Lomax, 4-Samuel Whitelock, 5- Scott Barret, 6- Shannon Frizell, 7- Sam Cane (C), 8- Ardie Savea, 9- Aaron Smith, 10- Richie Mo'unga, 11- Mark Telea, 12- Jordie Barrett, 13- Rieko Ioane, 14- Will Jordan, 15- Beauden Barrett.

Cambios: ST 11' 16- Samisoni Tauke´aho por Codie Taylor; 16' 21- Finlay Christie por Aaron Smith, 22- Damian McKenzie por Beauden Barrett, 17- Tamaiti Williams por Ethan de Groot y 18- Fletcher Newell por Tyrel Lomax; 21' 19- Brodie Retallick por Samuel Whitelock y 23- Anton Lienert-Brown por Rieko Ioane; 24' 20- Dalton Papali'i por Shannon Frizell. Entrenador: Ian Foster.

Argentina: 1- Thomas Gallo, 2- Julián Montoya (C), 3- Francisco Gómez Kodela, 4- Guido Petti, 5- Tomás Lavanini, 6- Marcos Kremer, 7- Juan Martín González, 8- Facundo Isa, 9- Gonzalo Bertranou, 10- Santiago Carreras, 11- Mateo Carreras, 12- Santiago Chocobares, 13- Lucio Cinti, 14- Emiliano Boffelli, 15- Juan Cruz Mallía.

Cambios: PT 19' 20- Rodrigo Bruni por Facundo Isa; 30' Facundo Isa por Rodrigo Bruni. ST 1' 19- Matías Alemanno por Tomás Lavanini; 11' 18- Eduardo Bello por Francisco Gómez Kodela y 21- Lautaro Bazán Vélez por Gonzalo Bertranou; 24' 16- Agustín Creevy por Julián Montoya, 20- Rodrigo Bruni por Facundo Isa y 23- Matías Moroni por Santiago Chocobares; 25' 22- Nicolás Sánchez por Santiago Carreras; 27' 17- Joel Sclavi por Thomas Gallo. Entrenador: Michael Cheika.

Puntos en el Primer Tiempo: 4' Penal de Emiliano Boffelli (A), 11' Try de Will Jordan, convertido por Richie Mo'unga (NZ), 16' Try de Jordie Barrett (NZ), 34' Penal de Emiliano Boffelli (A), 37' Penal de Richie Mo'unga (NZ), 42' Try de Shannon Frizell (NZ).

Resultado parcial: Argentina 6-20 Nueva Zelanda

Puntos en el Segundo Tiempo: 2' y 9' Tries de Aaron Smith y Shannon Frizell, convertidos por Richie Mo'unga (NZ), 22' y 33' Tries de Will Jordan (NZ)

Resultado final: Argentina 6-44 Nueva Zelanda

Amonestados: ST 25' Scott Barrett (NZ)

Cancha: Stade de France, Saint-Denis

Arbitro: Angus Gardner

Arbitro Asistente 1: Nic Berry

Arbitro Asistente 2: Karl Dickson

TMO: Ben Whitehouse.