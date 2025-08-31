"Los chicos no dejan de crecer"

La Selección Mayor Masculina superó a Canadá por 83-73 en las semifinales de la AmeriCup con una actuación brillante. Las voces del DT Pablo Prigioni y del base José Vildoza.

Argentina dio otro salto de calidad en la AmeriCup de Nicaragua. Tras la emotiva victoria en cuartos de final frente a Puerto Rico el último jueves, la Selección Mayor masculina venció este sábado a Canadá por 83-73 en las semifinales del certamen continental y sacó boleto a la gran definición de este domingo ante Brasil.

Fue una actuación brillante en ambos costados de la cancha. El elenco nacional dominó de punta a punta ante el único invicto del torneo y llegó a sacar máxima de 25 puntos con un alto nivel de concentración defensiva y ejecución en ataque que valió todos los elogios de su entrenador: “Los chicos no dejan de sorprender, no dejan de crecer a medida que avanza el torneo. Hoy hicieron un partido muy serio y muy completo. Defensivamente, el trabajo fue increíble, otro partido en el que dejamos al rival en 70 puntos. Lo forjaron con un comienzo de partido muy bueno, muy concentrados en defensa y encontrando buenas opciones ofensivas. Logramos una ventaja que nos permitió manejar el partido. En ningún momento los chicos quitaron el pie del acelerador, jugaron a un nivel muy alto en gran parte del juego ante un equipo que venía dominando a sus rivales. Muy contentos con la evolución del equipo, se ganaron la oportunidad de jugar la final”, analizó Progioni.

Argentina construyó su victoria con un arrollador comienzo que incluyó un parcial de 11-0 y un primer cuarto que finalizó 24-9. Prigioni explicó las claves del contundente arranque: “Sabíamos que Canadá es un equipo que corre mucho, tiene tres o cuatro jugadores que buscan ataques rápido en la posesión y que teníamos que estar concentrados para tratar de frenar. Y después limitar su tiro de tres puntos, creo que Brussino hizo un trabajo extraordinario con George. Ellos tuvieron que jugar incómodos, tuvieron que hacer cosas que normalmente no hacían. Eso nos permitió dominar el juego".

En cuanto al rendimiento ofensivo del equipo, el entrenador agregó: "Hoy tiramos realmente bien de tres puntos, pero también es el cómo generamos los tiros. Muchos lanzamientos se lograron con movimiento de balón y buen spacing, eso es a lo que apuntamos y estamos contentos con esto”.

Por su parte, José Vildoza, la gran figura del encuentro con 26 puntos y 7 de 9 en triples, recalcó: “Contento por el equipo, creo que hicimos un gran trabajo. Hay que seguir enfocados para repetirlo mañana. Tenemos un gran desafío contra un buen equipo”.

El base, campeón y MVP de la Liga Nacional con Boca Jrs, recordó las metas del equipo de cara al torneo: “El objetivo que teníamos era crecer como equipo, seguir mejorando en cada partido y en cada entrenamiento. Creo que lo logramos con el correr de los días. Hoy fue nuestro mejor partido del torneo, pero todavía tenemos cosas por mejorar, ojalá mañana las hagamos bien”.

El propio Prigioni reflexionó sobre las lecciones que ha asimilado el grupo a lo largo del proceso: “Lo que hemos aprendido en todo este proceso es que ganar es difícil, es duro, requiere de mucha concentración, esfuerzo y control sobre los detalles. No damos nada por sentado, intentamos tener un plan, salir a jugar y a ejecutarlo. Los chicos lo están haciendo de maravilla y estamos muy orgullosos de este grupo desde el comienzo de la preparación”.

La final será este domingo, desde las 21:10, ante Brasil. Mismo enfrentamiento que en la última edición en Recife. “El enfoque para el mañana es el mismo. Mantener la concentración, competir cada posesión, construir los partidos desde la defensa y ofensivamente encontrar nuestro ritmo y sentirnos cómodos. Va a ser un partido difícil, ya lo sabemos, pero los chicos están muy enfocados”, finalizó Prigioni.