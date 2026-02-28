El segundo encuentro se desarrolló este viernes en cancha del club Huracán de Trelew.

Los evaluativos de fútbol femenino de Chubut reúnen a 175 jugadoras

Este viernes se llevó a cabo en Trelew, el segundo encuentro evaluativo para la disciplina de fútbol femenino, de cara al armado del equipo que disputará los Juegos Epade, en el mes de mayo, en la provincia de Río Negro.

La actividad, organizada por Chubut Deportes, se llevó a cabo durante la mañana en cancha del club Huracán de Trelew y contó con la participación de 36 jugadoras de equipos de Trelew, Gaiman, Dolavon y Rawson. Vale recordar que el primer evaluativo se hizo el jueves en el club JJ Moreno de Puerto Madryn, donde participaron 29 futbolistas de la localidad del Golfo.

Las prácticas son diagramadas por el entrenador principal Daniel Pérez, el asistente Roby Saavedra, la preparadora física Bárbara Barría y el entrenador de arqueras, Samuel Cárdenas.

La próxima semana proseguirán los evaluativos de fútbol femenino en distintos puntos de la provincia. Se realizarán visorias en Lago Puelo, Esquel, Gobernador Costa, Sarmiento y Comodoro Rivadavia.

Como dato de importancia, sumando todos los evaluativos, son 175 jugadoras de todo Chubut que se inscribieron y que pugnarán por un lugar entre las 18 que integrarán el plantel definitivo que afrontará el certamen patagónico, lo que marca a las claras, el gran crecimiento y auge que está teniendo la disciplina en la provincia.

Cronograma de la próxima semana

Lunes 2: Lago Puelo (de 10 a 12 en el Estadio Municipal)

Lunes 2: Esquel (de 16 a 18 en Cancha de Belgrano)

Martes 3: Gobernador Costa (de 10 a 12 en cancha de Juventud Unida)

Martes 3: Sarmiento (de 17 a 19 en cancha de Deportivo Sarmiento)

Miércoles 4: Comodoro Rivadavia (de 10 a 12 en cancha de Saavedra)

Foto: Prensa Chubut.