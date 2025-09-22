Los Fredes impulsan una colecta solidaria

La agrupación folclórica reúne ropa, calzado y artículos de higiene destinados a adolescentes y niños más necesitados. La campaña busca cubrir necesidades básicas y convoca a la comunidad a sumarse.

La agrupación folclórica Los Fredes lanzó una campaña solidaria destinada a colaborar con niños y adolescente vulnerables de la ciudad.

La iniciativa apunta a reunir ropa y calzado, además de artículos de higiene y limpieza, como shampoo, jabón para la ropa, alcohol y algodón.

“Cada aporte, por pequeño que parezca, puede significar un gran cambio en la vida de estos chicos. La solidaridad de la comunidad es fundamental”, señalaron desde la organización.

Quienes deseen sumarse a la colecta pueden comunicarse al 297-5299442 para coordinar la entrega de las donaciones.

La campaña se extenderá durante las próximas semanas, con el objetivo de dar respuesta a necesidades urgentes en un contexto de creciente demanda social.