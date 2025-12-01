Los Guanacos y el deseo de ser parte del Nacional de la Liga Argentina de Goalball

“Los Guanacos”, el equipo de Comodoro Rivadavia sueña con disputar el Nacional de la Liga Argentina de Goalball que se realizará del 12 al 15 de diciembre en Chacabuco, Buenos Aires. Están en búsqueda de sponsors para costear los gastos que conlleva estar presentes en el certamen.

El equipo, que está integrado por personas con discapacidad visual, entrena todos los días martes y jueves de 18:30 a 20, en las instalaciones del gimnasio de la Escuela 760, “Guardacostas Río Iguazú”. El conjunto es dirigido por las profesoras Yael Muñoz y Geraldine Roberts.

“Este evento representa una oportunidad invaluable para nuestro crecimiento personal, deportivo y social. Sin embargo, para poder concretar nuestra participación, necesitamos cubrir diversos gastos asociados al viaje, alojamiento, alimentos y traslado”, explicaron desde el equipo Los Guanacos.

Más adelante, indicaron que “toda colaboración, por pequeña que sea, significa un aporte fundamental para que podamos vivir esta experiencia”.

Los que puedan brindar una ayuda lo pueden hacer a través de una cuenta, en donde se recaudarán los fondos que irán destinados para el equipo.

Titular: Cristian Omar Hernández

CBU: 0830019534008067110017

Alias: guanacos2025

También se pueden comunicar a la página de Facebook: Guanacos - Equipo de Goalball - Comodoro ARG o Instagram: guanacos_goalball

Teléfono de contacto: 2945680202