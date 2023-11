La trama se sitúa en un Panem postapocalíptico, varias décadas antes del comienzo de las aventuras de Katniss Everdeen. El joven Coriolanus Snow será el mentor de Lucy Gray Baird, la niña seleccionada como tributo del empobrecido Distrito 12. La joven sorprenderá a todos al cantar en la ceremonia de inauguración de los Décimos Juegos del Hambre, en los que Snow intentará aprovecharse de su talento y encanto para sobrevivir.

Entre 2012 y 2015 pudimos ver en cines las cuatro películas de la saga de “Los Juegos del Hambre”, que adaptaban la trilogía literaria escrita por Suzanne Collins. Fue uno de los últimos ejemplos de sagas juveniles que han funcionado en cines. Esta precuela sucede 64 años antes de los hechos narrados en aquellos filmes y tiene como protagonista a un joven Coriolanus Snow, antes de que se convirtiera en el tiránico presidente que ya conocimos. Perteneciente a una ahora desprestigiada familia, Coriolanus tratará de devolverla a sus años de esplendor. Esta historia nos muestra los orígenes de Snow y cómo llegó a convertirse en el villano que conocemos.

Uno de los personajes centrales de esta precuela es Lucy Gray Baird, la pupila de Coriolanus,

interpretada por Rachel Zegler. Su personalidad, que irradia confianza y encanto, logra cautivar a su tutor, quien hará todo lo posible para asegurar su victoria. Sin embargo, un trágico final en su relación dejará un impacto duradero en él. Algunas teorías indican que Lucy está potencialmente conectada con Katniss, ya que el libro insinúa que la protagonista podría ser descendiente de la familia Covey. Esto arrojaría razones más profundas del antagonismo de Snow hacia Katniss. Sin embargo, por ahora, esto permanece en el campo de la especulación.

Viola Davis interpreta a la Dra. Volumnia Gaul, Jefa de Los Juegos del Hambre, instructora de la Universidad y la principal villana de la película. La Dra. Gaul tiene una personalidad muy retorcida y obtiene placer del sufrimiento de los demás. Elogia a aquellos que la impresionan, pero toda traición o deshonestidad es castigada severamente. En las novelas, la Dra. Gaul cree que Snow es uno de sus mejores alumnos y ha tenido una gran influencia en sus creencias. Peter Dinklage interpreta a Casca Highbottom, decano de la Academia a quien se acredita la invención de Los Juegos del Hambre (aunque en realidad fue una tarea impuesta por la Dra. Gaul). En los libros, Highbottom albergaba un gran resentimiento contra Snow, debido a la relación con su padre durante su paso por la Universidad. Highbottom es otra figura central en la vida de Snow y su arco tiene un gran peso en el universo creado por Collins.

Título original: The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes

Género: Ciencia ficción distópica

Origen: EE.UU.

Año: 2023 Formato: 2D

Duración: 2 horas 37 Min.

Calificación: Apta para mayores de 13 años

Ficha Técnica:

Dirección: Francis Lawrence

Guión: Michael Arndt, Suzanne Collins, Michael Lesslie

Producción: Nina Jacobson, Brad Simpson

Música: James Newton Howard Fotografía: Jo Willems

Montaje: Mark Yoshikawa

Protagonistas:

Tom Blyth (Coriolanus Snow), Rachel Zegler (Lucy Gray Baird), Hunter Schafer (Tigris Snow), Viola Davis (Dra. Volumnia Gaul), Peter Dinklage (Casca Highbottom), Jason Schwartzman (Lucretius ‹‹Lucky›› Flickerman), Burn Gorman (Comandante Hoff), Flora Thiemann (Livia Carden), Josh Andrés Rivera (Sejanus Plinth), Fionnula Flanagan (Grandma'am).