Los Lakers le ganaron a Denver y están 1-0 en la final del Oeste

Los Angeles Lakers hizo valer su condición de favorito y venció la noche del viernes a Denver Nuggets por 126 a 114, en el primer partido de la serie por la final de la Conferencia Oeste de la NBA, jugada en el Wide World of Sport de Orlando, con un notable trabajo de Anthony Davis, autor de 37 puntos y 10 rebotes.

Tras un primer cuarto parejo, ganado por los Nuggets 38 a 36, el equipo angelino sacó una ventaja de 13 puntos faltando siete minutos para el final del segundo cuarto, que ya no perderían.

Davis mandó un mensaje claro al dominar el encuentro con 37 puntos (con 11-18 en dobles, 1-3 en triples y 12-15 en libres) y ser factor desequilibrante para Lakers, mientras que el astro de Denver, el serbio Nikola Jokic, acumuló 21 puntos (8-14 en dobles y 5-7 en libres) y seis rebotes.

El notable LeBron James, por su parte, apenas aportó 15 tantos en la ofensiva angelina (6-9 en dobles y 3-4 en libres) pero repartió juego a sus compañeros con 12 asistencias, en 31 minutos de juego.

También terminaron con doble dígito en Lakers Kentavious Caldwell-Pope con 18 (3-5 en dobles, 3-5 en triples y 3-4 en libres), Dwight Howard aportó 13 tantos y metió 2 tapas, Rajon Rondo colaboró con 7 puntos y 9 asistencias, mientras que en Denver lo consiguieron Jamal Murray con 21 (4-7, 3-5 y 4-4) y Michael Porter Jr. con 14 (2-3, 1-6 y 7-8) con 10 rebotes).

La defensa fue protagonista en la victoria angelina, con 10 robos de balón y seis bloqueos, por apenas tres y dos, respectivamente, de sus oponentes.

Los próximos partidos de la serie serán el mañana, el martes 22. el jueves 24 y el sábado 26, en tanto que los partidos del lunes 28 y miércoles 30 se jugarán solo de ser necesario, es decir siempre y cuando la serie no se haya definido antes.

SE ENOJO LEBRON

Por otra parte, LeBron James, mostró su enojo por el premio MVP (Jugador Más Valioso) de la NBA en la temporada 2019/20 que recibió el viernes el griego Giannis Antetokounmpo, jugador de Milwaukee Bucks.

"Me cabreó. Esa es mi verdadera respuesta", admitió James luego de la victoria ante Denver Nuggets.

Por segundo año consecutivo, Antetokounmpo fue elegido como MVP de la liga por amplia mayoría, 85 votos contra 16 de LeBron, en una encuesta realizada entre 101 periodistas especializados.

"Me cabreó porque de 101 votos, obtuve 16 votos. No digo que el ganador no mereciera el MVP, pero eso me cabreó", repitió con sinceridad.

Antetokounmpo, con un promedio de 29,5 puntos, 13,6 rebotes y 5,6 asistencias por partido, condujo a los Bucks hacia el primer puesto de la fase regular de la NBA este año, pero la semana pasada su equipo quedó eliminado en las semifinales del Este a manos de Miami Heat (4-1).

Por su lado, LeBron James promedia esta temporada 25,3 puntos, 7,8 rebotes y 10,2 asistencias por partido, aporte vital para que los Lakers fueran el mejor equipo del Oeste y regresaran después de diez años a las finales de la Conferencia.

En tercera posición del premio MVP fue elegido James Harden (Houston Rockets) y en cuarta el joven esloveno Luka Doncic (Dallas Mavericks), de 21 años.

El griego se convirtió en el primer jugador en sumar dos MVP seguidos desde el base Stephen Curry en 2015 y 2016 y el duodécimo en la historia, tras Bill Russell, Wilt Chamberlain, Kareem Abdul-Jabbar, Moses Malone, Larry Bird, Magic Johnson, Michael Jordan,Tim Duncan, Steve Nash y LeBron James.