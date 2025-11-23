Los M-17 de Austral jugarán el Argentino Zona Ascenso

Derrotaron 51-27 al seleccionado paraguayo y se consagraron campeones del Selec 12 que se disputó en San Juan RC.

El seleccionado Menores de 17 años de la Unión Austral de Rugby derrotó este sábado a Paraguay por 51-27 (29-8 la primera etapa) y se coronó campeón del Selec 12 que se disputó en San Juan RC.

De ese modo, el equipo que conduce Diego Fueyo, se clasificó para jugar el próximo año el Argentino Juvenil Zona Ascenso.

Con solidez y contundencia, Austral, que en octubre había sido campeón del Selec 12 Zona Sur derrotando a Chubut 12-8-, se quedó con la victoria, el título y además en 2026 jugará el Argentino antes mencionado, objetivo por el que seguramente tanto lucharon.

El plantel de la URA estuvo conformado por los siguientes jugadores: De Deportivo Portugués: Lucas Arias, Andrés Estrada, Elías Mansilla, Santino Tolaba, Brian Aravena, Joaquín Delía, Renzo Martínez y Máximo Villacorta.

De Comodoro RC: Borja Carrizo, Gonzalo Navarrete, Raúl Navone, Vicente Vidal, Santiago García, Tomás Oliva, Enzo Páez y Mateo Yaryura.

De Calafate RC: Valentino Madeira, Santiago Barrionuevo y Santiago Pérez.

De Chenque RC: Julián Torres y Estanislao Villalonga.

De San Jorge RC: Joel Morales.

De Hindú Club: Rodrigo Páez.

El plantel se completa con el staff compuesto por Diego Fueyo (Head Coach), Agustín Farías (entrenador de forwards), Fausto Paillahuala (entrenador de forwards), Eduardo De la Paz, Lucas De la Paz e Iván Doria -los tres entrenadores de backs- Esteban Agüero (preparador físico), Gonzalo García (kinesiólogo), Carla Martínez (manager) y Claudio Legorburu (director de selecciones).